Australian Open: Alexander Zverev zieht souverän ins Achtelfinale ein

Alexander Zverev ist mit einem 6:2, 7:6 (4) und 6:2 in das Achtelfinale der Australian Open 2024 eingezogen. Dort geht es am Montag gegen Cameron Norrie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2024, 14:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev steht in Melbourne im Achtelfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Eine kruze Schwächephase Mitte des zweiten Satzes, wöhrend der Alexander Zverev einen Break-Vorsprung aus der Hand gab - das waren die einzigen spannenden Minuten für die deutsche Nummer eins in der Begegnung mit Alex Michelsen in der dritten Runde der Australian Open 2024. Nach dem gewonnenen Tiebreak zeigte Zverev aber eine konzentrierte Leistung, schlug den 19-jährigen US-Amerikaner am Ende ungefährdet mit 6:2, 7:6 (4) und 6.2.

Im Achtelfinale bekommt es Zverev nun mit Cameron Norrie zu tun. Der Brite konnte erstmals Casper Ruud bezwingen, gewann die Partie gegen den Norweger in vier Sätzen.

Die Runde der letzten 16 ist damit komplett. Vor Zverev hatte sich schon Carlos Alcaraz ein Treffen mit Miomir Kecmanovic erspielt. Nuno Borges schlug überraschend Grigor Dimitrov - und trifft nun auf Daniil Medvedev.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne