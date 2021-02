Australian Open: Alexander Zverevs Ausrufezeichen gegen alle Kritiker: "Das gibt mir Feuer"

Die Stimmung ist blendend, die Leistungen werden immer besser: Alexander Zverev steht im Achtelfinale der Australian Open und unterstreicht eindrucksvoll seine Ambitionen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 15:40 Uhr

Alexander Zverev spielt sich bei den Australian Open in Topform

Schon kurz nach seiner Demonstration der Stärke war vom souveränen und eiskalten Alexander Zverev nichts mehr zu sehen. Wie kleine Kinder blödelten er und sein großer Bruder Mischa herum, die deutsche Nummer eins kam kaum dazu, ihren eindrucksvollen Achtelfinal-Einzug bei den Australian Open zu schildern. "Mischa hampelt hier herum und schneidet Grimassen, ich kann mich gar nicht konzentrieren", sagte der Weltranglistensiebte grinsend - die Laune im Hause Zverev ist bestens.

Das ist auch nicht verwunderlich, schließlich ist der 23-Jährige in Melbourne voll auf Kurs. Mit dem äußerst dominanten 6:3, 6:3, 6:1 gegen den unbequemen Franzosen Adrian Mannarino setzte Zverev in der dritten Runde ein dickes Ausrufezeichen. "Das war von Anfang an höchst motiviert, konzentriert und stark gespielt", lobte Boris Becker bei Eurosport.

Dass Zverev trotzdem tief stapelte und seine Leistung nur "okay" fand, wollte die Tennis-Ikone nicht gelten lassen. "Ich glaube, du untertreibst ein bisschen", sagte Becker: "Das war richtig gut." Zverev hatte zuvor lieber Taten sprechen lassen und seine Ambitionen auf den ersten Grand-Slam-Titel unterstrichen - schließlich will es der US-Open-Finalist seinen Kritikern zeigen.

"Experten haben andere Spieler auf der Liste"

"Ich werde in letzter Zeit nicht als Favorit gesehen. Das war bei den US Open schon nicht so, hier auch wieder mal nicht", klagte der Hamburger. Die Experten hätten "andere Spieler auf der Liste, obwohl ich finde, dass ich besser als sie spiele". Daraus schöpft Zverev aber eine besondere Motivation. "Ich nehme das schon persönlich", betonte er, "das gibt mir Feuer."

Die Laune trüben konnte am Freitag nur die Corona-Entwicklung in Melbourne. Trotz eines erneuten fünftägigen Lockdowns ab Samstag kann das Turnier zwar weitergehen, sein Achtelfinale am Sonntag gegen den Serben Dusan Lajovic muss Zverev aber ohne Publikum bestreiten. "Es ist natürlich schade, Tennis ohne Zuschauer ist anders", sagte Zverev, zeigte aber Verständnis: "Die Gesundheit geht vor. Ein Tennisturnier ist nicht das Wichtigste der Welt."

Das bekam das deutsche Team leidvoll zu spüren. Denn der Olympia-Traum des zweimaligen French-Open-Siegers Andreas Mies ist wohl nach einer Knorpel-OP am Knie geplatzt. "Man kann davon ausgehen, dass ich sechs Monate an keinem Turnier teilnehmen kann", sagte der Kölner dem SID. Die Titelverteidigung mit seinem kongenialen Doppelpartner Kevin Krawietz in Roland Garros im Mai ist damit ausgeschlossen.

Bauchmuskeln zwicken weiter

Gesundheit ist auch bei Zverev dieser Tage ein allgegenwärtiges Thema - eine Bauchmuskelverletzung plagt ihn weiterhin, auch wenn er gegen Mannarino starke 19 Asse servierte. "Ich spiele immer noch mit Schmerzmitteln, aber es wird langsam besser", erzählte er. Dennoch wird Physio Hugo Gravil in den kommenden Tagen weiterhin Zverevs wichtigster Mann sein, um den Titeltraum am Leben zu erhalten.

Im Lockdown bis Mittwoch, den die Tennisprofis wieder in einer abgeschotteten Bubble verbringen, drängen sich ohnehin keine anderen Freizeitbeschäftigungen auf. "Casino geht leider nicht mehr", sagte Zverev und blödelte dann wieder herum: "Playstation ist auch langweilig, ich habe keine richtigen Gegner. Mein Bruder kann es nicht, der ist so schlecht."

Also muss er sich wohl oder übel voll auf seine Gegner auf dem Tenniscourt konzentrieren.