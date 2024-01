Australian Open: Altmeister Mannarino nimmt Shelton raus!

Adrian Mannarino spielt weiter das beste Tennis seines Lebens: Er zog nun ins Achtelfinale ein - nach einem 7:6 (4), 1:6, 6:7 (2), 6:3 und 6:4 gegen Ben Shelton.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.01.2024, 13:14 Uhr

© Getty Images Adrian Mannarino

Mannarino, schlanke 35 Jahre jung, trifft damit im Achtelfinale auf Novak Djokovic. Bilanz hier: 4:0 für den Djoker - die letzte Begegnung aber stammt aus dem Jahr 2018.

Mittlerweile steht Mannarino auf Platz 19 der Welt - so hoch wie noch nie. Und zeigte Jungstar Shelton noch mal, wo der Hammer hängt. Auch wenn Shelton im fünften Satz noch mal von 2:5 auf 4:5 rankam, am Ende behielt Mannarino die Nerven.

Mannarino, der Fünfsatz-Experte

Das tut er ohnehin oft, wenn es über die Distanz geht: Von seinen letzten elf Fünfsatzmatches hat er zehn gewonnen, einzig eine Aufgabe gegen Roger Federer in Wimbledon 2021 steht hier dazwischen (nach dem vierten Satz bei Satzgleichstand). In Melbourne hatte er in einem Duell der Altmeister in Runde 1 bereits Stan Wawrinka geschlagen, ebenfalls in fünf Durchgängen; ebenso in Runde 2 gegen Jaume Munar.

Mit Djokovic steht Mannarino nun natürlich der Großmeister aus Melbourne gegenüber, und Mannarino wird hier nicht nur gegen den 10-fachen Australian-Open-Sieger und seine eigene mögliche Müdigkeit (nach 15 Sätzen!) kämpfen, sondern auch gegen seine Bilanz: Vier Mal stand der Franzose bislang in einem Achtelfinale bei den Majors, ins Viertelfinale ging es bislang noch nie...