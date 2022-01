Australian Open: Amerikaner Kuzuhara gewinnt Marathon-Finale der Junioren

Bruno Kuzuhara hat nach dem Erfolg im Doppel bei den Australian Open 2022 auch den Titel im Einzel der Junioren geholt. Der US-Amerikaner besiegte Jakub Mensik aus der Tschechischen Republik in einem wahren Marathon.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2022, 09:18 Uhr

© Getty Images Bruno Kuzuhara mit der Siegertrophäe in Melbourne

3:43 Stunden standen sich Kuzuhara und Mensik am Finalsamstag gegenüber, nach längeren Ballwechseln mussten die beiden Kontrahenten Pausen einlegen, der an Position vier gesetzte Tscheche ging sogar zu Boden - wie auch nach dem Matchball. Am Ende setzte sich Turnierfavorit Kuzuhara mit 7:6 (4), 6:7 (6) und 7:5 durch.

Für den 17-jährigen Kuzuhara brachte der Sieg im Einzel den australischen Doppelschlag: Denn auch im Paarlauf konnte sich der US-Amerikaner den Titel holen. Kuzuhara gewann an der Seite von Chak Lam Coleman Wong aus Hong Kong.

Bei den Juniorinnen ging das Einzel-Championat ebenfalls an die Nummer eins: Petra Marcinko aus der Tschechischen Republik siegte im Endspiel gegen die Belgierin Sofia Costoulas mit 7:5 und 6:1.