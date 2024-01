Australian Open: Andy Murray gegen Tomas Etcheverry chancenlos

Auch bei den Australian Open findet Andy Murray nicht aus seiner veritablen Sinnkrise heraus. Der Brite verliert in drei Sätzen gegen Tomas Etcheverry klar in drei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 12:33 Uhr

© Getty Images Andy Murray konnte auch bei den Australian Open das Ruder nicht herumreißen

Andy Murray zeigt sich bereits seit einigen Monaten nicht zufrieden mit seinen Auftritten auf den Tennisplätzen dieser Welt. Daran wird wohl auch der Erstrunden-Auftritt bei den Australian Open nichts gravierendes geändert haben. Der Weltranglisten-44. verlor gegen den an 30 gesetzen Argentinier Tomas Etcheverry nach 2:23 Stunden klar in drei Sätzen 4:6, 2:6, 2:6. Etcheverry trifft in der zweiten Runde auf den Franzosen Gael Monfils, der den Deutschen Yannick Hanfmann ebenfalls in drei Sätzen bezwingen konnte.

Murray äußerte sich schon gegen Ende der letzten Saison sehr kritisch über seine Form und seine mentale Einstellung zum Tennissport. Auch beim Vorbereitungsturnier für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Brisbane vor zwei Wochen hatte der Wimbledon-Champion von 2013 und 2016 gleich in der ersten Runde verloren - wenngleich dort gegen Grigor Dimitrov, der im weiteren Verlauf das ATP-World-Tour-250-Event für sich entscheiden konnte.

In der Pressekonferenz nach der Partie ließ der Schotte mit einer Nachricht aufhorchen, die den Fans des zweifachen Olympia-Goldmedaillengewinners wohl nicht besonders schmecken dürfte: "Es ist definitiv möglich, dass das das letzte Mal war, dass ich hier gespielt habe." Murray war in seiner Karriere fünfmal im Endspiel der Australian Open gestanden, konnte jedoch nie den Sieg davontragen.

