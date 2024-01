Australian Open: Andy Murray - „Könnte mein letzter Auftritt hier gewesen sein“

Andy Murray hat nach der ernüchternden Drei-Satz-Niederlage gegen Tomas Etcheverry anklingen lassen, dass er vielleicht zum letzten Mal bei den Australian Open aufgeschlagen hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.01.2024, 15:44 Uhr

© Getty Images Andy Murray nach seiner Erstrunden-Niederlage in Melbourne

Wenn ein Match der ersten Runde bei den Australian Open wie prädestiniert für einen Fünf-Satz-Marathon schien, dann jenes zwischen Andy Murray und Tomas Martin Etcheverry. Und nachdem es nach 40 Minuten Spielzeit gerade mal 3:3 gestanden war, schien sich diese Vermutung zu bestätigen. Indes: Danach sollte Murray nur noch insgesamt fünf Spiele gewinnen. Und war nach dieser doch herben Niederlage doch einigermaßen frustriert.

„Es ist eine definitive Möglichkeit, dass ich das letzte Mal hier gespielt habe“, erklärte der dreimalige Major-Champion nach seiner Niederlage. Und es war nicht alleine seine eigene Leistung, die Andy Murray nicht happy gemacht hat.

Das Team von Murray weiß Bescheid

„Die Unterstützung des Publikums über die Jahre war unglaublich.“ So auch am Montag, als viele Fans gar keinen Platz in der Kia Arena mehr bekamen. „Vor allem in den letzten Jahren war es großartig. Heute waren sie wieder alle da und haben mich brillant unterstützt. Ich fühle mich, als ob ich nicht genug zurückgegeben habe. Und das enttäuscht mich sehr, weil sie mir über die Jahre enorm geholfen haben.“

Das Team von Andy Murray sollte jedenfalls schon eine Ahnung davor haben, wie lange der schottische Großmeister noch weiter macht. „Sie wissen, wie ich die Dinge sehe, wo ich gerne zu spielen aufhören würde.“

