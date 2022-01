Australian Open: Andy Murray und Felix Auger-Aliassime siegen in fünf Sätzen

Andy Murray steht nach einem Fünfsatzerfolg über Nikoloz Basilahsvili in der zweiten Runde der Australian Open. Auch Felix Auger-Aliassime überstand einen harten Kampf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.01.2022, 09:20 Uhr

© Getty Images Andy Murray zog in Runde zwei ein

Vor nicht einmal einer Woche hatten sich Andy Murray und Nikoloz Basilashvili beim ATP-250-Turnier in Sydney duelliert, im Rahmen der Australian Open trafen die beiden nun erneut aufeinander - und wie auch schon vor sechs Tagen setzte sich der dreifache Grand-Slam-Sieger nach hartem Kampf durch.

6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5) und 6:4 hieß es am Ende nach drei Stunden und 52 Minuten Spielzeit für Murray, der somit zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder in der zweiten Runde der Australian Open steht und in dieser auf Taro Daniel trifft. 2019 hatte der Schotte in Melbourne aufgrund anhaltender Hüftprobleme noch vermeintlich seine Karriere beendet. "Ich dachte schon, ich hätte hier vor drei Jahren mein letztes Match gespielt. Es ist großartig, jetzt hier einen solchen Kampf über fünf Sätze zu gewinnen", sagte Murray nach seinem Erfolg im On-Court-Interview.

Während sich mit Basilashvili die Nummer 21 des Turniers verabschiedete, kratzte der Weltranglistenneunte Felix Auger-Aliassime gerade noch die Kurve. Der Kanadier schlug Emil Ruusuvuori nach 1:2-Satzrückstand mit 6:4, 0:6, 3:6, 6:3 und 6:4. Der an Position 22 gesetzte John Isner unterlag Landsmann Maxime Cressy indes mit 6:7 (2), 5:7, 7:6 (4), 7:6 (4) und 4:6.

Auch Benoit Paire und Thiago Monteiro lieferten sich auf Court 15 eine Fünfsatzschlacht. Schlussendlich behielt der Franzose, der nun auf Grigor Dimitrov trifft, mit 6:4, 3:6, 7:5, 2:6 und 7:5 die Oberhand.

