Australian Open: Andy Murray von Taro Daniel gestoppt

Andy Murray ist in der zweiten Runde der Australian Open 2022 ausgeschieden. Der dreimalige Major-Sieger unterlag dem Japaner Taro Daniel mit 4:6, 4.6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2022, 10:38 Uhr

© Getty Images Andy Murray am Donnerstag bei den Australian Open in Melbourne

Andy Murray mag in der aktuellen ATP-Weltrangliste noch außerhalb der Top 100 liegen, der Attraktivität des Schotten bei den Fans hat dies keinen Abbruch getan. So wurde Murrays Erstrunden-Erfolg gegen Nikoloz Basilashvili frenetisch gefeiert (ebenso wie der Finaleinzug in Sydney vergangene Woche) - und auch am Donnerstag waren die Zuschauer in Melbourne zum Großteil im Lager des Routiniers. Was aber am Ende zu wenig war: Murray verlor gegen Taro Daniel mit 4:6, 4:6 und 4:6 und muss die Heimreise aus Australien antreten.

Murray war keineswegs chancenlos, ließ aber zu Beginn des zweiten Durchgangs mehrere Möglichkeiten bei Aufschlag Daniel aus, um dem Match eine Wende zu geben. Der Japaner, der sich über die Qualifikation in das Hauptfeld gespielt hatte, trifft in der dritten Runde entweder auf Jannik Sinner oder auf Steve Johnson.

Einen weiteren Krimi lieferte Félix Auger-Aliassime ab. Der Kanadier musste schon zum Auftakt gegen Emil Ruusuvuori über fünf Sätze gehen, gegen Alejandro Davidovich Fokina gewann Auger-Aliassime nun mit 7:6 (4), 6:7 (4), 7:6 (5) und 7:6 (4). Nächster Gegner wird Daniel Evans sein, der gegen Arthur Rinderknech kampflos weiter kam.

