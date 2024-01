Australian Open: "Arbeiter" Jannik Sinner will Geschichte schreiben

Jannik Sinner will mit seinem ersten Grand-Slam-Triumph ganz Italien in Ekstase versetzten. Doch Daniil Medvedev hat in Melbourne etwas dagegen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.01.2024, 13:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jannik Sinner bestreitet morgen sein erstes Grand-Slam-Endspiel

Italien ist schon wieder im Sinner-Fieber. "Sein Lächeln verzaubert das ganze Land", schrieb die Gazzetta dello Sport über den "berühmtesten italienischen Helden der Gegenwart", nachdem Jannik Sinner im Halbfinale der Australian Open Serien-Champion Novak Djokovic entzaubert hatte. Im Endspiel am Sonntag will der Südtiroler sein Heimatland nun wieder in Ekstase versetzen - und mit einem Sieg gegen Daniil Medvedev Geschichte schreiben.

Schon nach seinem Davis-Cup-Triumph im November lag das Land dem 22-Jährigen zu Füßen, mit einem Erfolg im Endspiel von Melbourne gegen den Weltranglistendritten am Sonntag (9.30 Uhr bei ServusTV in Österreich, bei Eurosport und in unserem Liveticker) kann Sinner nun der erste italienische Grand-Slam-Sieger im Herren-Einzel seit 48 Jahren werden.

Sinner im Finale leichter Favorit

"Das Jahresende hat mir Selbstvertrauen gegeben. Aber ich bin wirklich entspannt, um ehrlich zu sein. Wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann vielleicht nächstes Jahr", sagte Sinner vor dem größten Spiel seiner Karriere gewohnt bescheiden.

In sein erstes Major-Finale geht Sinner als leichter Favorit, in Melbourne präsentierte er sich in all seinen sechs Spielen in bestechender Verfassung. Gegen Medvedev soll die Krönung her. "Ich arbeite hart für meinen Traum. Wenn es klappt, ist es gut - wenn nicht, habe ich 100 Prozent gegeben", sagte der Südtiroler.

Medvedev zum dritten Mal im Melbourne-Finale

Medvedev ist erfahrener als Sinner, der Russe geht nach seinem Comeback-Sieg gegen Alexander Zverev in sein drittes Finale bei den Australian Open - 2021 (gegen Djokovic) und 2022 (gegen Rafael Nadal) hatte er sich jeweils geschlagen geben müssen.

"Er spielt seit dem Ende der vergangenen Saison auf einem ganz anderen Niveau. Wenn ich ihn also schlagen will, muss ich mein Spiel auf ein neues Niveau heben. Ich werde versuchen, das zu tun", sagte Medvedev, der gegen Sinner eine positive Bilanz hat - die letzten drei Spiele aber allesamt verlor.

Großartiger Sieg gegen Djokovic

Wenn er das Finale gewinne, werde er der "glücklichste Mann auf der Welt" sein, betonte Medvedev, der im Turnierverlauf schon dreimal über fünf Sätze gehen musste - und immer nervenstark die Oberhand behielt. "Es ist mein drittes Finale hier, das ist schon großartig. Ich freue mich drauf", sagte der US-Open-Champion von 2021.

Das tut auch Sinner. Es sei "großartig" gewesen, Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic im Halbfinale zu schlagen, aber: "Das Turnier ist noch nicht vorbei", sagte Sinner: "Ein Finale ist immer etwas anderes."

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne