Australian Open: Ashleigh Barty erreicht über Amanda Anisimova das Viertelfinale

Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty besiegt bei ihrem Heim-Grand-Slam-Turnier Amanda Anisimova in zwei Sätzen und steht im Viertelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.01.2022, 11:27 Uhr

© Getty Images Asheligh Barty steht bei ihrem Heim-Major in Melbourne im Viertelfinale

Ashleigh Barty ist einen Schritt weiter, um bei den Australian Open ihren ersten Titel zu holen: Die Weltranglisten-Erste besiegte im Achtelfinale die US-Amerikanerin Amanda Anisimova nach 1:14 Stunden Spielzeit in zwei Sätzen 6:4 und 6:3. Es ist die vierte Viertelfinalteilnahme für die Australierin. Ihr bestes Ergebnis bei ihrem Heim-Major war bislang eine Halbfinalteilnahme 2020. Nun geht es mit Jessica Pegula erneut gegen eine Spielerin aus den USA. Die an 21 gesetzte Dame aus Buffalo, New York, setzte sich zuvor gegen die Griechin Maria Sakkari ebenfalls in zwei Sätzen durch.

Hoffnungen auf ersten Heim-Erfolg seit 1978

Barty hat damit im gesamten Turnierverlauf noch immer keinen Satz abgeben müssen, auch wenn in der heutigen Achtelfinal-Partie Anisimova im zweiten Durchgang mit Break 2:0 in Führung gehen konnte. Die 25-jährige Lokalmatadorin kam aber umgehend wieder in die Spur, glich zum 2:2 aus und holte sich in weiterer Folge auch die entscheidenden Breaks zur 4:3-Führung sowie zum 6:3-Endstand.

Die Hoffnungen der heimischen Fans auf einen Triumph der Lokalmatadorin sind also entsprechend hoch. Und tatsächlich wird es höchste Zeit für einen Heim-Erfolg der australischen Tennis-Damen in Melbourne. Zuletzt gelang dies Christine O'Neil im Jahre 1978. Damals fand der "Happy Slam" noch im Melbourner Stadtteil Kooyong statt - im Dezember.

