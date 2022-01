Australian Open Auslosung: Djokovic dabei, Zverev auf Nadal Kurs

Mit kurzer Verzögerung ist die Auslosung der Australian Open 2022 doch noch über die Bühne gegangen. Für Novak Djokovic und Alexander Zverev gibt es Duelle gegen Landsleute.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2022, 07:02 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev beim Training in Melbourne

45 Minuten nach dem eigentlich geplanten Start, wurden die Auslosungen für das erste Major 2022 doch noch bekanntgegeben. Und ja: Novak Djokovic ist Teil des 128er-Rasters. Erste Hürde auf dem Weg zum zehnten Titel in Melbourne wird sein Landsmann Miomir Kecmanovic sein. Alexander Zverev, die die obere Hälfte mit Djokovic gelost wurde, bekommt es zum Auftakt mit Daniel Altmaier zu tun. Erster gesetzter Gegner von Zverev könnte Llyod Harris aus Südafrika in Runde drei sein.

Vorjahresfinalist Daniil Medvedev eröffnet gegen Henri Laaksonen aus der Schweiz. Rafael Nadal, der vor wenigen Tagen in Melbourne seinen 89. Karriere-Titel geholt hatte, eröffnet gegen den US-Amerikaner Marcos Giron. Und könnte im Viertelfinale auf Alexander Zverev treffen.

Aus deutscher Sicht startet Dominik Koepfer gegen den Spanier Carlos Taberner. Peter Gojowczyk trifft auf Benjamin Bonzi aus Frankreich. Philipp Kohlschreiber darf sich gegen Marco Cecchinato durchaus gute Chancen ausrechnen. Jan-Lennard Struff hat dagegen mit Botic van de Zandschulp einen Mann gezogen, der bei den US Open im vergangenen Jahr für Furore gesorgt hatte.

In Runde eins gibt es auch sonst einige interessante Partien: Andy Murray trifft wie schon am Mittwoch in Sydney auf Nikoloz Basilashvili. Matteo Berrettini muss gleich gegen den starken US-Amerikaner Brandon Nakashima ran. Cameron Norrie, einer der Überraschungsmänner 2021, spielt gegen Sebastian Korda.

Hier das Viertelfinale nach Setzliste:

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open 2022