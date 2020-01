Australian-Open-Auslosung: Djokovic eröffnet gegen Struff, Nadal vs. Kyrgios mögliches Achtelfinalduell

Am heutigen Donnerstag fand die Auslosung für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne statt. Roger Federer landete dabei in der Hälfte von Novak Djokovic, der seinerseits gegen Jan-Lennard Struff eröffnen wird. Der Deutsche Alexander Zverev bekommt es in der ersten Runde mit Marco Cecchinato zu tun und könnte im Viertelfinale auf Daniil Medvedev treffen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.01.2020, 09:50 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal, Alexander Zverev, Novak Djokovic und Roger Federer

Die gesamte Tenniswelt blickt momentan nach Melbourne, wo ab dem 20. Jänner der erste Grand-Slam-Titel des Jahres ausgespielt wird. Naturgemäß bringt bereits die Auslosung für ein Major-Turnier enorm viel Spannung mit sich. Bei den Herren lautete die größte Frage im Vorfeld der Zeremonie, in welcher Hälfte Roger Federer landen wird.

Die Antwort: Der Schweizer befindet sich im unteren Teil des Tableaus und könnte es im Halbfinale daher mit Novak Djokovic zu tun bekommen. Insgesamt meinte es die Auslosung mit dem 38-Jährigen alles andere als gut, in der dritten Runde könnte Hubert Hurkcaz warten. Im Achtelfinale bzw. Viertelfinale würde es programmgemäß gegen Denis Shapovalov bzw. Matteo Berrettini gehen. Eröffnen wird Federer seine Kampagne in Australien gegen Steve Johnson.

Federers möglicher Halbfinalgegner Novak Djokovic ist auch in diesem Jahr wieder der große Favorit auf den Titel. In der ersten Runde kommt es zum Kracher mit Jan-Lennard Struff, im Viertelfinale würde es eventuell gegen Stefanos Tsitsipas gehen. Der Grieche eröffnet gegen Salvatore Caruso.

Achtelfinale Nadal vs. Kyrgios?

Der Weltranglistenerste Rafael Nadal hat indes einen steinigen Weg zum möglichen zweiten Triumph in Melbourne vor sich. Der Spanier spielt zunächst gegen Hugo Dellien. Im Achtelfinale könnte es der Mallorquiner mit Nick Kyrgios oder Karen Khachanov zu tun bekommen. Möglicher Viertelfinalgegner ist Dominic Thiem.

Der 26-jährige Österreicher trifft in der ersten Runde auf Adrian Mannarino und hat insgesamt viele große Herausforderungen zu bewältigen, um am Ziel seiner Träume anzukommen. Hier haben wir uns die Auslosung des Weltranglistenfünften genauer angesehen.

Anders als Thiem wird der Deutsche Alexander Zverev nach schwachen Auftritten beim ATP Cup mit wenig Selbstvertrauen in die Australian Open gehen. Zverev wird seine erste Partie gegen Marco Cecchinato bestreiten und könnte im Viertelfinale auf Daniil Medvedev treffen. Zverev befindet sich in der oberen Hälfte.

Wie so häufig bei Grand-Slam-Turnieren wird es aber auch bereits in den frühen Runden schon zu einigen echten Krachern kommen. Das wohl interessanteste Erstrundenduell ist jenes zwischen Daniil Medvedev und Frances Tiafoe.

Das sind die Erstrundengegner der Deutschen:

Alexander Zverev vs. Marco Cecchinato

Jan-Lennard Struff vs. Novak Djokovic

Philipp Kohlschreiber vs. Marcos Giron

Dominik Koepfer vs. Qualifikant

Cedrik Marcel-Stebe vs. Benoit Paire

Die gesamte Auslosung der Herren im Überblick