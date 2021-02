Australian Open Auslosung: Dominic Thiem - so sieht sein Weg in Melbourne 2021 aus

Die Auslosung für die Australian Open 2021 hat es für Dominic Thiem nicht schlecht gemeint. Wir haben uns den potenziellen Weg der österreichischen Nummer eins mal genauer angesehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 08:22 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem will in Melbourne seinen zweiten Grand-Slam-Titel holen

Runde 1: Mikhail Kukushkin

Gegen den in Russland geborenen Kukushkin, der für Kasachstan spielt, hat Dominic Thiem noch nie gespielt. Der 33-Jährige liegt in der ATP-Weltrangliste im Moment auf Position 90.

Runde 2: Hugo Dellien oder Dominik Koepfer

Auch der Bolivianer Dellien und Dominik Koepfer sind für Thiem noch unbeschriebene Blätter. Dellien ist die aktuelle Nummer 112 der Welt, Koepfer, der bei den US Open 2019 die vierte Runde erreichen konnte, liegt auf Rang 68.

Runde 3: Ugo Humbert … oder Nick Kyrgios?

Humbert war einer der Aufsteiger des letzten Jahres. Und wäre der nächste Premieren-Gegner für Thiem. Nick Kyrgios konnte bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour nicht zwingend überzeugen, aber wer weiß? Mit dem Publikum im Rücken ist der Lokalmatador immer eine Gefahr. Die einzige Begegnung bislang gab es 2015 in Nizza. Damals musste Kyrgios im ersten Satz aufgeben.

Achtelfinale: Grigor Dimitrov, Pablo Carreno Busta, …

Spätestens ab hier wird es noch spekulativer, aber: Mit Carreno Busta könnte Thiem sehr gut leben. Der Österreicher hat alle sieben bisherigen Matches gewonnen. Gegen Dimitrov liegt Thiem in der ewigen Bilanz mit 2:3 zurück. Es wäre allerdings das erste Treffen bei einem Grand-Slam-Turnier.

Viertelfinale: Diego Schwartzman, FAA, Denis Shapovalov …

In der Runde der letzten acht bekommt man nie etwas geschenkt. Schwartzman würde Thiem wohl dennoch nehmen, auch wenn der Argentinier in exakt diesem Stadium in Roland Garros die Oberhand behalten hat. Oder vielleicht einer der beiden Kanadier? Félix Auger-Aliassime musste bei den US Open gegen Thiem klein beigeben. Gegen Denis Shapovalov hat Thiem alle drei bisherigen Begegnungen gewonnen.

Halbfinale: Novak Djokovic, Alexander Zverev, ...

Vielleicht eine Wiederauflage des Endspiels von 2020? Oder das nächste Kapitel der für Thiem so erfolgreichen Fortsetzungs-Geschichte gegen Alexander Zverev?

Finale: Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas …

Tja, … was weiß man schon über Nadals Rücken? Über Medvedevs Form? Über den Schwung, den die griechischen Fans Stefanos Tsitsipas mit auf den Weg geben? Oder kann sich vielleicht sogar Matteo Berrettini durchbeißen?