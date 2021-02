Australian Open Auslosung: Thiem und Zverev auf Djokovic-Ast

Dominic Thiemist bei den Australian Open in dieselbe Hälfte wie Novak Djokovic gelost worden. Ebenfalls im obersten Viertel: Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 07:21 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Novak Djokovic und Rafael Nadal zählen in Melbourne zu den Topfavoriten

Dominic Thiem ust bei der Auslosung für die Australian Open 2021 in die obere Hälfte gelost worden. Das heißt, dass der Österreicher im Falle eines Einzugs ins Halbfinale auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic treffen könnte. Der wiederum träfe im Viertelfinale auf Alexander Zverev. Thiem bekäme es in der der Runde der letzten acht mit Diego Schwartzman zu tun. In der unteren Hälfte würde die planmäßigen Viertelfinali Andrey Rublev vs. Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas gegen Rafael Nadal lauten.

Zum Auftakt spielt Dominic Thiem gegen Mikhail Kukushkin aus Kasachstan, träfe danach entweder auf Hugo Dellien oder den Deutschen Dominic Koepfer. Als erster Gesetzter könnte in Runde drei Ugo Humbert aus Frankreich warten. Danach wären es standesgemäß entweder Pablo Carreno Busta oder Grigor Dimitrov, im Avhtelfinale Denis Shapovalov.

Alexander Zverev eröffnet gegen Marcus Giron aus den USA, in Runde drei würde mit Adrian Mannarino die Nummer 32 warten. Der Franzose hat in Runde eins Dennis Novak zugelost bekommen. Potenzieller Achtelfinal-Gegner für die deutsche Nummer eins: Gael Monfils.

Novak Djokovic startet gegen Jeremy Chardy. Ein möglicher Achtelfinalgegner ist Milos Raonic. Rafael Nadal spielt gegen Laslo Djere und könnte in Runde vier auf Fabio Fognini treffen.

Hier die Auslosung für die Männer bei den Australian Open 2021