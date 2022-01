Australian Open: Berrettini kämpft sich ins Halbfinale gegen Nadal

Matteo Berrettini steht nach einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Gael Monfils erstmals im Halbfinale der Australian Open. Dort trifft der Italiener auf Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2022, 14:45 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini musste gegen Gael Monfils über fünf Sätze gehen

Wie sich die Bilder glichen in der Rod Laver Arena an diesem Dienstag: Zunächst gewann Rafael Nadal gegen Denis Shapovalov die ersten beiden Sätze, verlor die Durchgänge drei und vier - und schaffte genau dann, als das Momentum auf der Seite des Kanadiers zu sein schien, doch noch einmal die Wende. Exakt denselben Spielverlauf lieferten ein paar Stunden später dann Matteo Berrettini und Gael Monfils. Da hatte dann Berrettini mit 6:4, 6:4, 3:6, 3:6 und 6:2 die Nase vorne.

Damit kommt es erneut in einem Halbfinale eines Majors zum Aufeinandertreffen zwischen Nadal und Berrettini: 2019 hatte der Italiener bei den US Open erstmals die Vorschlussrunde bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht, - wie in Melbourne nach einem Sieg gegen Gael Monfils. Nadal gewann damals nicht nur das Match gegen Berrettini, sondern in einem Fünf-Satz-Thriller gegen Daniil Medvedev auch das Turnier. Ein Treffen mit dem Russen ist auch in Melbourne möglich: Allerdings spielt Medvedev zunächst im Viertelfinale gegen Félix Auger-Aliassime, im Erfolgsfall dann entweder gegen Stefanos Tsitsipas und oder Jannik Sinner.

In der Begegnung mit Monfils übernahm Berrettini mit seinem Aufschlag zunächst das Kommando, Monfils kämpfte sich zurück in die Partie. Und schien, angefeuert von Ehefrau Elina Svitolina, nach dem Satzausgleich auf der Siegerstraße zu sein. Berrettini startete aber besser in den fünften Satz, führte nach zwei Breaks schnell mit 4:0. Monfils gewann zwar noch zwei Aufschlagspiele, nach einer Spielzeit von 3:48 Stunden verwertete Matteo Berrettini aber seinen dritten Matchball.

Berrettini ist damit der erste Italiener, der bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Monfils hat es im 17. Anlauf wieder nicht geschafft.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne