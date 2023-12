Australian Open: Carlos Alcaraz muss in Melbourne auf Juan Carlos Ferrero verzichten

Carlos Alcaraz muss bei den Australian Open ohne die Unterstützung seines Trainers Juan Carlos Ferrero auskommen. Der 43-Jährige verzichtet nach einer Knie-Operation auf die lange Reise nach Melbourne.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 17:35 Uhr

Carlos Alcaraz muss in Melbourne auf Juan Carlos Ferrero verzichten

Der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz muss bei den Australian Open 2024 auf seinen Coach Juan Carlos Ferrero verzichten. Das berichtete die spanische Sportzeitung "Marca" am Sonntag. Demnach wird der ehemalige Weltranglistenerste seinen Schützling aufgrund der Nachwirkungen einer Arthroskopie am linken Knie nicht nach Melbourne begleiten.

In Alcaraz' Saisonvorbereitung ist Ferrero dennoch vollinhaltlich integriert, soll er laut dem Bericht doch keine Trainingseinheit verpassen. Das erste gemeinsame Turnier in der kommenden Saison wird jedoch wohl erst das ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells (6. bis 17. März 2024) sein.

Bei den Australian Open wird Alcaraz von Samuel Lopez - seines Zeichens eigentlich Trainer von Pablo Carreno Busta - betreut werden. In Südamerika wird dem zweifachen Grand-Slam-Sieger anschließend Antonio Martínez Cascales zur Seite stehen.

Derzeit bereitet sich Alcaraz in Ferreros Akademie nahe Valencia auf die neue Saison vor. Unter anderem wird der 20-Jährige dort in den kommenden Tagen mit Flavio Cobolli und Jannik Sinner trainieren.