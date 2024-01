Australian Open: Carlos Alcaraz stürmt gegen Miomir Kecmanovic ins Viertelfinale

Der Spanier Carlos Alcaraz hat bei den Australian Open mit einem klaren Dreisatz-Erfolg über Miomir Kecmanovic die Runde der letzten Acht erreicht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.01.2024, 11:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz steht problemlos im Viertelfinale der Australian Open 2024

Hier gibt's den Live-Ticker der Partie zum Nachlesen!

Titel-Mitfavorit Carlos Alcaraz steht bei den Australian Open 2024 bereits im Viertelfinale: Der an zwei geführte Spanier setzte sich im Achtelfinale des ersten Major-Events des Jahres in Melbourne klar in drei Sätzen gegen den Serben Miomir Kecmanovic durch. Nach 1:49 Stunden hieß es 6:4, 6:4, 6:0 für den Mann aus der Region Murcia. In der Runde der letzten Acht geht es für dem Weltramglsiten-Zweiten nun gegen den Deutschen Alexander Zverev.

Alcaraz war in der Night-Session des zweiten Montags des Turniers hervorragend aufgelegt. Von Beginn an zeigte der Mann von der iberischen Halbinsel, wie modernes, druckvolles Grundlinen-Tennis auszusehen hat. Besonders die Vorhand-Geschosse, die der 20-Jährige immer wieder abfeuerte, waren für die TV-Kameras partiell schwierig einzufangen - wohl dem, der einen 4k-Fernseher mit hoher Bildwiederholungsrate zu Hause stehen hat.

Kecmanovic hat sich seinerseits wenig vorzuwerfen. Der Serbe war in den ersten beiden Sätzen nicht weit von der Augenhöhe entfernt und bot Alcaraz durchaus Paroli. Jeweils ein schwächeres Aufschlagspiel des Südslawen konnte der zweifache Grand-Slam-Champion zum Satzgewinn nutzen. Im dritten Durchgang schwanden dann die Lebensgeister bei Kecmanovic, was auch auf dem Scoreboard deutlich abzulesen ist.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne.