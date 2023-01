Australian-Open-Chef Craig Tiley rät Familie Djokovic zur Vorsicht

In der Kontroverse um den Vater von Novak Djokovic hat Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, ein paar mahnende Worte gesprochen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.01.2023, 13:42 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Craig Tiley bei den Australian Open 2023

Kein Zweifel: Novak Djokovic hat bei den Australian Open 2023 bislang so souverän gespielt, dass man es dem Rekordchampion von Melbourne in jedem Fall zutrauen kann, auch komplett ohne Publikum zur Höchstform aufzulaufen. Wenn aber schon mal neben dem gesamten Tross an Coaches auch die Familie mit am Standort des ersten Majors des auftaucht, dann will auch Djokovic sowohl seine Mutter wie auch seinen Vater in seiner Box wissen.

Das war bei den ersten fünf Auftritten von Djokovic auch der Fall, im Halbfinale nahm sich Vater Srdjan allerdings eine Auszeit. Wie es morgen beim Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas aussehen wird, das weiß wohl nur die Familie Djokovic selbst. Denn nach dem Erfolg gegen Andrey Rublev im Viertelfinale hatte sich Vater Djokovic unter ein paar serbische Fans gemischt, die sich dann mit russischer Flagge inklusive Konterfei von Vladimir Putin gezeigt hatten. In Zeiten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ein No-Go.

Tiley spricht mit Familie Djokovic

Das hat natürlich auch Craig Tiley, dem umtriebigen Chef von Tennis Australia, nicht gefallen können. Weshalb Tiley auch Kontakt zur Familie Djokovic aufgenommen hat. „Mein Ratschlag ist, dass man wirklich vorsichtig sein muss, weil unser Event ist global betrachtet relevant, es ist eine Plattform.“

„Wenn man Hunderttausende Menschen durch die Eingangstore kommen hat, dann werden natürlich auch solche dabei sein, die Ärger machen wollen“, so Tiley weiter. Darin sollte man sich nicht verwickeln lassen. „Und das haben sie total verstanden. Die Familie hat sich total gut verhalten. Sie waren bestürzt, dass es auf diese Weise aufgenommen wurde. Novaks Vater im Besonderen unterstützt Krieg nicht. Und sie sind fokussiert darauf, den Frieden zu unterstützen.“