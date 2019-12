Australian Open: Court 3 mit neuem Dach ausgestattet

Gute Nachrichten für die Besucher der Australian Open: Bereits 2020 wird ein Dach den Zuschauern auf Court 3 zusätzlichen Schatten spenden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.12.2019, 21:29 Uhr

© Getty Images So sah Court 3 noch vor einem Jahr aus

Die Australian Open gelten in Sachen Innovation bei den Grand-Slam-Turnieren schon lange als Nummer eins. Während man beispielsweise in Paris noch immer nicht über ein Dach für den Centre Court verfügt, sind in Melbourne bereits drei Arenen mit einem mobilen Dach ausgestattet.

Auch für die Ausgabe im Jahr 2020 haben sich die Veranstalter etwas einfallen lassen. Auf Court 3 wird ab sofort ein 360-Grad-Dach zum Einsatz kommen, das bis zu 3000 Zuschauern Schatten spenden kann.

Gerade bei den Australian Open kam es in der jüngeren Vergangenheit zu wahren Hitzeschlachten, die nicht nur die Spieler an ihre Grenzen brachten. Mit dem neuen Dach auf Court 3 hat man nun dafür gesorgt, dass sich die Zuschauer voll und ganz auf die Matches konzentrieren können. Heiß hergehen wird es bei diesen dann ohnehin.