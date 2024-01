Australian Open: Daniil Medvedev dreht Nacht-Marathon

Daniil Medvedev hat bei den Australian Open das frühe Ausscheiden verhindert. Gegen Emil Ruusuvouri siegte der Dritte der Weltrangliste 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.

von tennisnet.com

18.01.2024

Daniil Medvedev hatte einen echten Marathon zu spielen.

Direkt das erste verlorene Aufschlagspiel der Partie war auch die Vorentscheidung des ersten Satzes. Medvedev fand nicht in gewohnter Manier ins Match und kassierte den Satzrückstand. Im zweiten Satz konnte der Favorit dann ein Break vorlegen, den Vorsprung jedoch nicht halten. Den Tiebreak verlor der Russe dann deutlich, nachdem er zuvor ein Medical Timeout nehmen musste.

Emil Ruusuvouri kassierte zu Beginn des dritten Satzes dann ein Doppelbreak. Trotz eines zwischenzeitlichen Rebreaks reichte dem ehemaligen US-Open-Sieger der Vorsprung, um nach Sätzen den Anschluss herzustellen. Auch im vierten Durchgang gelang Daniil Medvedev erneute das sofortige Break, produzierte jedoch erneut zu viele leichte Fehler gegen einen gut aufgelegten Gegner. Das anschließend fliegende Arbeitsgerät führte dann jedoch endgültig zur erhofften Wende.

Medvedev dreht Match nach Schlägerwurf

Medvedev gewann den Tiebreak deutlich und hatte damit den Willen seines Gegners gebrochen. Ohne Spielverlust ging der fünfte Satz an den 27-Jährigen. Nach 4:21 Stunden Spielzeit und dem Ende der Partie um 3:40 in der Nacht von Melbourne

Medvedev hatte in Melbourne in den Jahren 2021 und 2022 das Finale erreicht. Im Vorjahr unterlag er Sebastian Korda in der dritten Runde. In dieser trifft er nun in diesem jahr auf Felix Auger-Aliassime.

Zverev und Alcaraz mit Mühe

Bereits zuvor hatten unter anderem Carlos Alcaraz und Alexander Zverev die dritte Runde erreicht. Zverev musste dabei gegen Qualifikant Lukas Klein über fünf Sätze, auch Alcaraz gab gegen Lorenzo Sonego einen Durchgang ab.

Titelverteidiger Novak Djokovic muss am Freitag wieder ran, er trifft hier im ersten Match der Night Session (ab 9 Uhr MEZ) auf Tomas Martin Etcheverry.

