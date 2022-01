Australian Open: Daniil Medvedev sauer über Matchansetzungen

Daniil Medvedev hat mal wieder etwas zu meckern: Bei den Australian Open 2022 ist der Russe mit den Ansetzungen seiner Matches nicht einverstanden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.01.2022, 15:18 Uhr

© Getty Images Ständig am Diskutieren: Daniil Medvedev

„Viel Feind´, viel Ehr´“ besagt ein altes Sprichwort - und Daniil Medvedev scheut keine Mühen, um seinen potenzielle Ehre in neue Höhen zu treiben. Die Auseinandersetzungen mit dem New Yorker Publikum bei den US Open 2019 sind längst Legende, Ende des vergangenen Jahres ist es in Madrid beim Publikum auch eher mau angekommen, dass Medvedev mehrfach betonte, wie viel Spaß es ihm gemacht habe, die Gastgeber schon in der Gruppenphase der Davis-Cup-Finalrunde ausschalten zu können.

Bei den Australian Open hat Medvedev nun gleich eine neue Front aufgemacht, nachdem er es sich spätestens bei der Partie gegen Nick Kyrgios auch Down Under mit den Fans verscherzt hatte. Während der Begegnung mit dem Lokalmatador hatten die Zuschauer Medvedev zwischen erstem und zweiten Aufschlag mit Rufen und Geräuschen gestört, der Weltranglisten-Zweite forderte danach mehr Respekt.

Medvedev auf kleinerem Court als de Minaur

Und hat jetzt auch die Turnierleitung ins Visier genommen. Genauer gesagt: Jene Menschen, die für die Ansetzung der Matches verantwortlich zeichnen. Denn schon zum zweiten Mal in Folge durfte Medvedev, der nach dem Ausschluss von Novak Djokovic als höchstgereihter Spieler in das erste Major des Jahres gestartet war, nur auf dem zweitgrößten Court im Melbourne Park antreten.

Was er denn tun müsse, um in der Laver Arena eingeteilt zu werden, fragte Medvedev also nach seinem hart erkämpften Vier-Satz-Erfolg gegen Maxime Cressy. Schon seine Drittrunden-Partie gegen Botic van de Zandschulp hatte in der Margaret Court Arena stattgefunden. Während Lokalmatador Alex de Minaur, die Nummer 32 der Australian Open 2022, gleichzeitig auf Laver gegen Pablo Andujar ran durften.

De Minaur spielte auch am Montag parallel zu Medvedev im größten Stadion, diesmal allerdings gegen Jannik Sinner. Was sich im Sinne der Attraktivität aber schon eher vertreten ließ. Ab der kommenden Runde wird Daniil Medvedev dieses Problem aber nicht mehr haben: Alle Viertelfinali der Männer wie auch die der Frauen werden in der Rod Laver Arena ausgetragen.

