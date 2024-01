Australian Open: David Goffin in Qualifikation erfolgreich

Erfolgserlebnis für David Goffin: Der Ex-Top-Ten-Mann hat die Qualifikation für die Australian Open 2024 gemeistert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2024, 09:51 Uhr

Goffin schlug im Quali-Finale Gabriel Diallo mit 3:6, 6:3, 6:2 und steht damit im Hauptfeld des ersten Major-Turniers des Jahres.

Goffin, ehemals die Nummer 7 der Welt, war nach einer Verletzung weit abgerutscht und kämpft um sein Comeback. Aktuell ist er auf Rang 107 notiert und hatte den direkten Hauptfeld-Einzug daher knapp verpasst.

Ebenfalls im Hauptfeld stehen unter anderem der an zwei gesetzte Flavio Cobolli und Lloyd Harris (nach einem Sieg über Hugo Gaston). Auch der junge Jakub Mensik hat die Qualifikation geschafft.

Karriereende für John Millman

Kein finales Hurra gab es für John Millman: Der Australier, der sein letztes Turnier spielte und vergeblich auf eine Wildcard gehofft hatte, verlor bereits in Runde 2 der Quali. Millman war 2020 in eines der legendärsten Matches jener Zeit verwickelt, als er in einem dramatischen Drittrundenspiel trotz mehrerer Matchbälle gegen Roger Federer im finalen Tiebreak verlor.

