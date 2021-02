Australian Open: Denis Shapovalov beendet Erfolgslauf von Jannik Sinner

Denis Shapovalov hat den Erfolgslauf von Jannik Sinner in der ersten Runde der Australian Open gestoppt. Der Kanadier setzte sich in einem hochklassigen Match in fünf Sätzen durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 14:51 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov setzte sich gegen Jannik Sinner durch

"Es geht nicht nur um das Gewinnen. Manchmal helfen Niederlagen, auch in wichtigen Matches, sogar mehr. Vor allem, wenn man noch so jung ist", hatte Jannik Sinner nach dem Turniersieg bei den Great Ocean Road Open in Melbourne gemeint. Gelernt haben dürfte Sinner auch bei seiner Australian-Open-Erstrundenniederlage gegen Denis Shapovalov so einiges - auch wenn ihm das wohl erst in einigen Tagen weiterhelfen dürfte.

Dabei hatte für den 19-Jährigen zu Beginn alles so gut ausgesehen. Sinner machte genau dort weiter, wo er im Finale des Vorbereitungsturniers in Melbourne gegen Stefano Travaglia aufgehört hatte. Mit mächtigen Aufschlägen und zügigen Grundlinieschlägen setzte der Südtiroler seinen kanadischen Kontrahenten dauerhaft unter Druck. Folgerichtig ging Satz eins recht klar mit 6:3 an den Youngster.

Auch danach spielte Sinner, der mit dem Selbstvertrauen von zehn Siegen in Folge ins Match gegangen war, weiterhin befreit auf. Just beim Stand von 3:4 musste der Weltranglisten-32. aber zum ersten Mal seinen Aufschlag abgeben. Nach diesem Break ging es dann plötzlich ganz schnell: Shapovalov gewann die Sätze zwei und drei und lag auch im vierten Durchgang bereits mit 3:1 voran.

Shapovalov in zweiter Runde gegen Tomic

Völlig aus dem Nichts packte der bereits etwas müde wirkende Sinner anschließend sein bestes Tennis aus und sicherte sich fünf der sechs nächsten Spiele - ein fünfter Durchgang war die logische Konsequenz. In diesem gelang Shapovalov, der im zweiten Game zwei Underam-Aufschläge einstreute, das erste Break.

Diesen Vorsprung ließ sich der 21-Jährige trotz eines Breakballs für Sinner im letzten Game nicht mehr nehmen. Nach 3:55 Stunden Spielzeit fixierte Shapovalov den 3:6, 6:3, 6:2, 4:6 und 6:4-Erfolg. In der zweiten Runde trifft der Weltranglistenzwölfte auf Lokalmatador Bernard Tomic, der seinerseits von der Aufgabe Yuichi Sugitas profitierte.

