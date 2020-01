Australian Open: Dennis Novak in Quali gegen Dustin Brown

Interessante Aufgabe für Dennis Novak und Dustin Brown: Die österreichische Nummer zwei und der deutsche Showman treffen in der ersten Runde des Qualifikations-Turniers für die Australian Open aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2020, 09:57 Uhr

Interessante Aufgabe für Dennis Novak

Dennis Novak eröffnet als Nummer eins gesetzt gegen Dustin Brown. Novak hatte sich zuletzt beim ATP Cup in Brisbane tapfer geschlagen, mit dem Erfolg über Guido Pella erstmals den Einzug unter die Top 100 der ATP-Weltrangliste geschafft. Brown und Novak haben 2016 in Australien schon einmal in der Qualifikation gegeneinander gespielt, damals setzte sich der Niederösterreicher glatt in zwei Sätzen durch. Sebastian Ofner, der zweite Österreicher im Tableau, bekommt es mit dem Dritten der Setzliste, Brayden Schnur aus Kanada, zu tun.

Aus deutscher Sicht spielt Oscar Otte zum Auftakt gegen den Franzosen Mathias Bourque. Mats Moraing, zuletzt dritter Einzelspieler beim ATP Cup in Brisbane, trifft auf den Portugiesen Joao Domingues. Ein rein deutsches Duell gibt es zwischen Yannick Maden und Maximilian Marterer. Der unverwüstliche Matthias Bachinger bekommt es mit Jason Kubler aus Australien zu tun. Julian Lenz eröffnet gegen den Spanier Pedro Martinez. Routinier Tobias Kamke hat dagegen Jozef Kovalik vor seiner Brust. Peter Gojowczyk, in der Qualifikation an Position 16 gesetzt, bekommt es mit Thiago Seybold Wild zu tun. Yannick Hanfmann spielt gegen Carlos Taberner.

Hier das Qualifikations-Tableau für die Australian Open 2020