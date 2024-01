Australian Open: Der interwetten-Favoritencheck

Am morgigen Sonntag beginnen in Melbourne die Australian Open 2024. Hier gibt es für Euch den Favoritencheck von interwetten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2024, 09:06 Uhr

© Getty Images Die Rod Laver Arena ist in den kommenden beiden Wochen der Nabel der Tenniswelt

Im sonnigen Australien findet in den nächsten beiden Wochen das erste Grand-Slam-Turnier der noch jungen Tennis-Saison statt. Wer beim Happy Slam die besten Chancen auf den Sieg hat und worauf sich Fans des gelben Filzballes 2024 freuen dürfen, erfahrt ihr im interwetten-Check zu den Australian Open.

Die besten Wettquoten zu Djokovic, Swiatek und Co.

Großer Favorit bei den Herren ist Grand-Slam-Rekordsieger und Titelverteidiger Novak Djokovic (Wettquote: 2.05), der das Turnier in Down Under bisher 10 Mal gewinnen konnte. Die größten Chancen, die serbische Nummer eins in Melbourne vom Thron zu stoßen, werden dem Wimbledon-Sieger der Vorsaison Carlos Alcaraz (Wettquote: 4.40) und dem Südtiroler Jannik Sinner (Wettquote: 7.25) eingeräumt. Ebenfalls auf der Rechnung haben muss man Daniil Medwedew (Wettquote 10.00), der speziell auf Hartplatz immer wieder zur Höchstform aufläuft und dies bei seinem US-Open-Triumph 2021 eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.

Bei den Damen läuft aller Voraussicht nach alles auf einen Vierkampf zwischen den dominanten Spielerinnen der letzten Jahre hinaus. Topfavoritin ist die Polin Iga Swiatek (Wettquote: 3.25), die einem Sieg in Melbourne aber noch nachläuft. Hinter der aktuellen Nummer eins in der WTA-Weltrangliste folgen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka (Wettquote 5.50) und deren Finalgegnerin des Vorjahres Elena Rybakina (Wettquote: 6.00). Bei den Buchmachern auf Rang vier rangiert die erst 19-jährige Coco Gauff (Wettquote 6.50), die bei ihrem Heimtriumph in Flushing Meadows schon einmal die ganze Weltelite geschlagen hat.

Können die Deutschen in Australien überraschen?

Alexander Zverev ist zweifelsohne der aussichtsreichste Kandidat in Schwarz-Rot-Gold. Der Hamburger hat schon beim United Cup mit großartigen Leistungen aufgezeigt und scheint bereit für neue Heldentaten zu sein. Das große Karriereziel von „Sascha“ ist immer noch der Sieg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Der letzte und einzige deutsche Tennisprofi, der das Herreneinzel bei den Australian Open gewann, ist Boris Becker, der sich in den Jahren 1991 und 1996 in die Siegerlisten eintragen konnte. Sein Auftaktmatch bestreitet Zverev im innerdeutschen Duell gegen Dominik Koepfer.

Ebenfalls weit kommen möchte Jan-Lennard Struff, der gegen Rinky Hijikata aus Australien beginnt. In Runde zwei könnte Tommy Paul, der an Nummer 14 gesetzt ist warten. Bei einem Weiterkommen dürfte sich „Struffi“ aller Voraussicht nach auf ein Duell mit Wimbledon-Sieger Carlos Alcaraz freuen. Yannick Hanfmann misst sich mit dem französischen Routinier Gael Monfils, Daniel Altmaier trifft auf den Russen Karen Chatschanow und Maximilian Marterer bekommt es mit Nuno Borges aus Portugal zu tun.

Bei den Damen blickt alles gespannt auf das Comeback von Angelique Kerber auf der Grand-Slam-Bühne. Nach ihrer knapp eineinhalbjährigen Babypause hat Kerber bereits zuletzt beim United Cup aufgeschlagen. Die Australian Open sind aber nochmal eine ganz andere Herausforderung für die 35-jährige Jungmama. Gute Erinnerungen an Australien hat sie aber definitiv. 2016 erfüllte sich Kerber mit ihrem Finaltriumph gegen keine Geringere als Serena Williams einen Lebenstraum und gewann ihr erstes von bisher drei Grand-Slam-Turnieren. Die erfolgreichste deutsche Spielerin in Melbourne ist übrigens Steffi Graf, die insgesamt vier Siege beim Happy Slam feiern konnte.

Kerber trifft gleich zu Beginn auf Danielle Collins und wird damit vom Start weg voll gefordert sein. Falls die dreimalige Grand-Slam-Siegerin diese Hürde überspränge, würde in der nächsten Runde mit großer Wahrscheinlichkeit die polnische Nummer eins Iga Swiatek warten. Die anderen deutschen Akteurinnen gelten bei den Australian Open als Außenseiterinnen, wollen aber überraschen. Tatjana Martin bekommt es zum Auftakt mit der Kolumbianerin Camila Osorio zu tun, Laura Siegemund trifft auf Jekaterina Alexandrowa aus Russland und Tamara Korpatsch will sich gegen die Britin Jodie Burrage behaupten.