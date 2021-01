Australian Open: Deutscher Großangriff in der Qualifikation

Zwölf Männer und drei Frauen aus Deutschland versuchen sich bei den Qualifikations-Turnieren für die Australian Open 2021 einen Startplatz zu erspielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.01.2021, 21:06 Uhr

© GEPA Pictures Auch Maximilian Marterer greift einen Platz im Hauptfeld der Australian Open an

Rudi Molleker darf sich in Doha dabei am Kanadier Peter Polansky versuchen, der vor ein paar Jahren das Kunststück geschafft hat, bei allen vier Majors als Lucky Loser noch in das Hauptfeld zu rutschen. Maximilian Marterer hat den Argentinier Marco Trungelliti zugelost bekommen. Mischa Zverev trifft in Runde eins auf den Italiener Gian Marco Moroni. Peter Gojowczyk wiederum beginnt gegen den Türken Cem Ilkel, Julian Lenz gegen Renzo Olivo.

Daniel Masur muss gegen Arthur Rinderknech aus Frankreich ran, Mats Moraing gegen den Norweger Mikael Torpegaard. Cedric-Marcel Stebe, an Nummer elf gesetzt, spielt zunächst gegen Thomas Fabbiano. Oscar Otte, die Nummer 20, muss den Russen Roman Safiullin meistern. Routinier Tobias Kamke wird gegen den Schweizer Henri Laaksonen antreten. Und Yannick Maden und Dustin Brown haben jeweils japanische Gegner vor der Nase: Maden Tatsuma Ito, Brown Hiroki Moriya.

Bei den Frauen in Dubai eröffnet Anna-Lena Friedsam gegen Ana Konjuh, die mit einer Wildcard ins Tableau gerutscht ist. Katharina Gerlach hat mit der an Position acht gesetzten Schweizerin Stefanie Vögele gleich ein schwieriges Los gezogen. Antonia Lottner spielt gegen die Bulgarin Elitsa Kostova.

Hier das Tableau der Männer für die Qualifikation bei den Australian Open 2021

Hier das Tableau der Frauen für die Qualifikation bei den Australian Open 2021