Australian Open: Die "Aussies" müssen klotzen statt kleckern

Die Zweitrunden-Gegner der meisten australischen Herren bei den Australian Open sind von ausgezeichneter Güte. Da braucht es durchwegs die Unterstützung durch die heimischen Fans.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 16.01.2024, 16:32 Uhr

© Getty Images Die australischen Fans müssen ob der schweren Zweitrunden-Aufgaben ihrer Landsmänner ebenfalls gute Arbeit leisten

Zunächst einmal die gute Nachricht für die heimischen Tennisfans bei den Australain Open 2024: Gesamt stehen sechs australische Herren in der zweiten Runde des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Eine durchaus beachtliche Ausbeute, wenngleich genau dieselbe wie in der Vorjahres-Ausgabe des "Happy Slams" - lediglich die Besetzung ist zur Hälfte eine andere.

Die schlechte Nachricht: Fünf der Lokalmatadore müssen gegen Kontrahenten antreten, die sich unter den ersten 16 Gesetzten befinden. Lediglich Alex de Minaur hat mit dem jungen Italiener Matteo Arnaldi einen klar schlechter platzierten Mann auf der anderen Seite des Netzes stehen - und das wahrscheinlich auch nur, weil er selbst die Nummer zehn des beliebten Major-Events ist.

Die härteste Prüfung steht Alexei Popyrin ins Haus, der 24-Jährige muss sich mit Turnierfavorit und Rekord-Champion Novak Djokovic messen. Die Nummer 71, Christopher O'Connell, hat von der Papierform noch das leichteste Los gezogen, er darf gegen US-Boy Ben Shelton ran, der die Nummer 16 der diesjährigen Australian Open ist.

Nichts zu verlieren

Jordan Thompson rangiert auf Position 47 der ATP-Hitliste und fordert den Griechen Stefanos Tsitsipas, der in Melbourne auf sieben gereiht wurde. Thanasi Kokkinakis, der den Fünf-Satz-Kracher gegen Sebastian Ofner in Knochen hat, muss Technik-Feingeist Grigor Dimitrov den Zahn ziehen.

Und Max Purcell nimmt die Nummer elf Casper Ruud ins Visier, der von den Genannten möglicherweise wirklich mit der schlechtesten Form nach "Down under" gereist ist. Andererseits ließ der Norweger in Runde eins dem Spanier Albert Ramos-Vinolas mit 6:1, 6:3, 6:1 nicht den Hauch einer Chance.

Man kann die ganze Sache allerdings auch von einer gänzlich anderen Seite sehen, wie etwa ein Fan der "Aussies" auf der Plattform X (ehemals Twitter): "Los geht's, Jungs. Ihr habt nichts zu verlieren und könnt nur glänzen." Keine Frage: Auch da ist was Wahres dran.

Hier das Einzel-Tableau aus Melbourne.