Australian Open: Die fünf besten Matches in Runde eins

Die Auslosung für die Australian Open 2024 ist raus. Und wir haben für Euch die fünf attraktivsten Matches herausgesucht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.01.2024, 10:49 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas war gegen Matteo Berrettini bislang stets erfolgreich

#1: Stefanos Tsitsipas vs. Matteo Berrettini

Kein Zweifel: Unter normalen Umständen wäre dies mindestens ein Viertelfinale bei einem Major. Aber gerade beim verletzungsgeplagten Italiener war in den letzten Monaten nichts normal. Berrettini konnte seit den US Open keine Partie mehr spielen, musste auch das Davis-Cup-Finale auslassen (brillierte dort immerhin als Fan) und kommt nun ohne Spielpraxis nach Melbourne. Vorjahresfinalist Tsitsipas andererseits blickt auch nicht gerade auf erquickende Monate zurück. Dennoch: Von den Namen her ist dies wohl das Top-Match der ersten Runde. Im Head-to-Head führt Tsitsipas übrigens mit 3:0, einer der drei Partien wurde 2019 bei den Australian Open gespielt.

#2: Dominic Thiem vs. Félix Auger-Aliassime

Für Auger-Aliassime gilt beinahe dasselbe wie für Berrettini: Niemand weiß, wie es dem Körper des Kanadiers wirklich geht. Beim United Cup setzte FAA jedenfalls aus, in Auckland unterlag er Daniel Altmaier. Dominic Thiem wiederum konnte sich in Brisbane zwar für das Hauptfeld qualifizieren, unterlag dann aber Rafael Nadal. Interessanterweise gab es zwischen den beiden bislang nur eine einzige Partie: 2020 im Achtelfinale der US Open. Diese holte sich Thiem in drei Sätzen - und gewann anschließend seinen ersten und einzigen Major-Titel.

#3: Adrian Mannarino vs. Stan Wawrinka

Zwei Haudegen, die unterschiedliche Spielansätze pflegen: Mannarino geht mit sparsamen Bewegungen und extrem niedriger Bespannung zu Werke, Wawrinka pflegt das klassische Grundlinienspiel, gerne auch mal ein paar Meter weiter hinten postiert als der Franzose. Mannarino hat die vergangene Saison stark abgeschlossen, geht als Numer 20 und doch auchals Favorit in das Match mit dem Schweizer. Dazu kommt, dass Mannarino beide bisherigen Begegnungen gewonnen hat.

#4: Ben Shelton vs. Roberto Bautista-Agut

Es lastet schon ein klein wenig Druck auf den breiten Schultern von Ben Shelton. Denn der US-Amerikaner, der aktuell noch bim ATP-Tour-250-Turnier in Auckland am Start ist, hat bei den Australian Open ein Viertelfinale zu verteidigen. RBA dagegen ist gerade noch in einer Comeback-Phase - mit seiner Routine kann der Spanier aber fast allen Spielern gefährlich werden. Es wird eine Premiere zwischen den beiden werden.

#5: Alexander Zverev vs. Dominic Koepfer

Ja, es ist nicht das erste Mal, dass Alexander Zverev in Runde eins eines Majors auf einen Landsmann trifft. Und natürlich ist Zverev nach den Vorstellungen beim United Cup gegen Dominik Koepfer in der Favoritenrolle. Aber: Koepfer hat in dieser Saison auch schon sehr gute Form gezeigt. Und wird sich sicher nicht kampflos in sein Schicksal fügen. Die beiden bisherigen Begegnungen in Acapulco und halle, beide aus dem Jahr 2021, hat die deutsche Nummer eins für sich entschieden.

