Australian Open: Djokovic knackt Fritz in vier Sätzen zum Einzug ins Halbfinale

Nach einem intensiven und ausgeglichenem Beginn besiegte Top-Favorit Novak Djokovic den US-Amerikaner Taylor Fritz nach 3:45 Stunden Spielzeit in vier Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.01.2024, 11:03 Uhr

© Getty Images Nach einer stetigen Leistungssteigerung siegte Novak Djokovic gegen Taylor Fritz.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Favoritenrolle vor dem Viertelfinale zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz war klar an den Serben vergeben, schließlich konnte der 10-fache Australian-Open-Champion bislang alle acht Duelle auf der Tour gegen den US-Amerikaner gewinnen.

Sinnbildlich für die Intensität im ersten Durchgang stand das erste Aufschlagspiel von Fritz zu Beginn der Partie, das neunmal über Einstand ging und in dem der US-Amerikaner drei Breakbälle seines serbischen Gegners abwehren musste. Nachdem Djokovic im Verlauf fünf weitere Break-Chancen nicht nutzen konnte, sah sich der 36-jährige beim Stand von 5:6 seinerseits zwei Satzbällen gegenüber, die er aber abwehren und somit die Entscheidung in den Tiebreak vertagen konnte. Dort steigerte er seine bislang schwache Quote bei ersten Aufschlägen und startete mit einer schnellen 4:0-Führung. Mit einem überragenden Rückhand-Passierball holte sich Djokovic fünf laufende Satzbälle, wovon er den dritten mit einem durch Netzangriff erzwungenen Fehler von Fritz nach 80 Minuten zum 7:3 verwerten konnte.

Trotz verlorenem Auftakt-Durchgang steckte Fritz keineswegs auf und schaffte gleich im ersten Game des zweiten Akts das erste Break der Begegnung. Djokovic wirkte von der Körpersprache weiterhin nicht überzeugend. Bis Satzende konnte der Serbe keine seiner 15 Break-Chancen im Match verwerten und musste somit nach einem zu-Null-Aufschlagspiel des US-Amerikaners den Satzausgleich hinnehmen.

Im dritten Durchgang steigerte Djokovic sein Level, während sich bei Fritz bei den Bewegungen schon die ersten körperlichen Verschleißerscheinungen bemerkbar machten. Nach einer schnellen 3:0-Führung, mit seinem ersten Break in der Partie, nahm der 24-fache Grand-Slam-Champion seinem Gegner auch zum Abschluss des Satzes noch einmal den Aufschlag ab.

Auch im vierten Akt ließ Djokovic nicht nach, während sich die Probleme am linken Fuß von Fritz immer mehr zu verstärken schienen. Nach einer verschlagenen Vorhand des US-Amerikaners hatte der Weltranglistenerste im achten Spiel zwei Break-Bälle, wovon er den ersten gleich zur 4:2-Führung nutzen konnte. Zwar konnte Fritz mit dem direkten Re-Break noch einmal kontern, dennoch holte sich Djokovic anschließend zwei Spiele und Folge und fixierte mit einem Vorhand-Winner inside-out den 7:6 (3), 4:6, 6:3, 6:2-Erfolg nach 3:45 Stunden Spielzeit.

Im On-Court-Interview mit dem verletzten australischen Tennis-Profi Nick Kyrgios kommentierte der Topgesetzte: "Ich habe viel gelitten in den ersten Sätzen. Es war sehr heiß, körperlich und emotional sehr zehrend. Es wird schwer im Halbfinale, beide sind in einer hervorragenden Form."

Im seinem 48. Grand-Slam-Halbfinale trifft Djokovic auf den Sieger des zweiten Viertelfinals zwischen dem an Nr. 4 gesetzten Italiener Jannik Sinner und dem auf Position 5 geführten Andrey Rublev aus Russland.

