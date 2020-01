Australian Open: Djokovic nach Sieg gegen Federer erster Finalist

Novak Djokovic spielt am Sonntag um seinen achten Titel bei den Australian Open. Der Weltranglisten-Zweite besiegte im ersten Halbfinale Roger Federer mit 7:6 (1), 6:4 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2020, 12:05 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic kann am Sonntag seinen achten Melbourne-Titel gewinnen

Wer Novak Djokovic bei den Australian Open bezwingen möchte,der sollte dies tunlichst vor dem Halbfinale tun. Hat der Serbe nämlich erst einmal die Vorschlussrunde erreicht, dann stehen die Zeichen für die jeweiligen Gegner auf Untergang. So ging es am Donnerstag auch einem leicht angeschlagenen Roger Federer, der trotz einiger inspirierter Phasen letztlich keine Chance hatte, den achten Erfolg von Djokovic in dessen achten Melbourne-Halbfinale zu verhindern. 7:6 (1), 6:4 und 6:3 stand es am Ende für den Titelverteidiger, der in der Bilanz mit Federer nun mit 27:23-Siegen führt.

Federer legte stark los, ging schnell mit 4:1 in Führung, vergab allerdings bei Aufschlag Djokovic drei Chancen auf das 5:1. Das sollte sich rächen, bekam doch der siebenmalige Gewinner das Match immer besser in Griff. Auch wenn die Statistik gegen Ende des ersten Satzes 25 Gewinnschläge für Federer auswies - und nur fünf für Djokovic. Der spielte dafür so gut wie fehlerfrei, auch im Tiebreak, das Djokovic sicher für sich entschied. In den beiden folgenden Sätzen reichte dem Favoriten dann jeweils ein Break, Federer hatte keine Chancen mehr auf ein Comeback. Nach 2:18 Stunden Spielzeit verwertete Djokovic seinen ersten Matchball.

Djokovic wartet damit auf den Sieger des Matches zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev, die am Freitag (ab 09:30 live bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker) aufeinandertreffen. Gegen Thiem hat Djokovic bei den French Open 2019 in fünf Sätzen verloren. Nachdem er zuvor im Viertelfinale noch Zverev glatt besiegen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne