Australian Open: Djokovic und Sinner dürfen schon am Sonntag ran

Der Schedule of Play für Sonntag - also der Spielplan für den ersten Tag der Australian Open 2024 - ist raus.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2024, 09:55 Uhr

Und dabei stechen vor allem drei Namen hervor: Jannik Sinner, Novak Djokovic und Aryna Sabalenka.

Sinner macht den Anfang in der Rod Laver Arena (1 Uhr MEZ in der Nacht von Samstag auf Sonntag), Gegner ist Botic van de Zandschulp, anschließend spielt Maria Sakkari gegen Nao Hibino.

Am Abend dann eröffnet Novak Djokovic die Night Session gegen den Qualifikanten Dino Prizmic (9 Uhr MEZ), anschließend darf Qualifikantin Ella Seidel gegen die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka ran.

Ebenso im Einsatz: Andrey Rublev (2. Match auf Margaret Court Arena, gegen Thiago Seyboth Wild), Caroline Wozniacki (Night Session auf Margaret Court Arena, gegen Magda Linette). Außerdem spielen Frances Tiafoe, Taylor Fritz und Leylah Fernandez.

Neben Seidel ist einzig Tamara Korpatsch aus dem DTB-Kader im Einsatz: Sie trifft auf Jodie Burrage (1. Match auf Court 13).

Zverev, Thiem und Co haben noch Pause

Alle anderen deutschen Teilnehmer und Teilnehmerinnen (Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Dominik Koepfer, Daniel Altmaier, Maximilian Marterer, Angelique Kerber, Tatjana Maria, Laura Siegemund) sind erst am Montag oder Dienstag im Einsatz.

Auch Dominic Thiem und Sebastian Ofner aus Österreich haben noch mindestens einen Tag Pause, ebenso die Schweizer Delegation um Altmeister Stan Wawrinka.

Welche Tableau-Hälfte spielt wann?

Für Sonntag/Montag ist bei den Herren das obere Tableau im Einsatz, bei den Damen die untere Hälfte. Montag/Dienstag greifen dann auch die in der unteren Hälfte gelandeten Herren ein und der obere Teil der Damen um die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek.

Titelverteidiger bei den Australian Open ist bei den Herren Novak Djokovic, der im vergangenen Jahr seinen zehten Sieg in Melbourne gefeiert hat, mit einem Finalerfolg gegen Stefanos Tsitsipas.

Bei den Damen hatte Aryna Sabalenka ihr erstes (und bislang einziges) Grand-Slam-Turnier gewonnen, in einem Finalkrimi gegen Ex-Wimbledonsiegerin Elena Rybakina.

Bei den Australian Open fängt man in diesem Jahr erstmals bereits am Sonntag mit den Hauptfeldspielen an und eifert damit den French Open nach, die dies schon viele Jahre praktizieren. Der unromantische Grund: mehr Tage Tennis, mehr verkaufte Tickets und TV-Zeiten und damit mehr Einnahmen für Tennis Australia.

