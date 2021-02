Australian Open: Dominic Thiem - Auf die Party folgt die große Ernüchterung

Dominic Thiem ist bei den Australian Open im Achtelfinale gegen Grigor Dimitrov in drei Sätzen ausgeschieden - und das, obwohl der Österreicher zwei Tage zuvor eines der größten Comebacks seiner Karriere geschafft hatte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 20:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem musste bereits im Achtelfinale die Koffer packen

Am Freitag hatte Dominic Thiem gegen Lokalmatador Nick Kyrgios noch den Partycrasher gespielt, zwei Tage später folgte beim Österreicher dann aber die große Ernüchterung: Bei der klaren Dreisatzniederlage gegen Grigor Dimitrov präsentierte sich der Lichtenwörther ungewohnt energie- und kraftlos. Mitunter stand sogar zu befürchten, dass der 27-Jährige das Match nicht zu Ende spielen könnte.

So weit kam es nicht, spätestens ab dem ersten Aufschlagverlust im dritten Satz war aber klar, dass anders als im Match gegen Kyrgios kein Comeback mehr zustande kommen würde. Es sei "einfach ein rabenschwarzer Tag" gewesen, meinte Thiem nach der Partie: "Das ist eine Riesenenttäuschung."

Thiem sucht keine Ausreden

Wie der Weltranglistendritte im Interview mit ServusTV erklärte, habe er auch leichte Schmerzen am rechten Fuß verspürt: "Das war ein bisschen wie im US-Open-Semifinale gegen Medvedev." In New York habe er aber die richtige Anspannung gehabt, um die Probleme auszublenden: "Daher soll das auch nicht als Ausrede gelten."

Thiem machte zudem eine weitere Parallele zum Major in den Staaten aus. "Wenn ich zu lange trainiere - jeden Tag, zu eintönig -, beginne ich, irgendwann schlechter zu spielen. Das war definitiv der Fall in Australien. Die Gefahr war auch bei den US Open groß, dass das passiert. Da habe ich es aber irgendwie umgebogen."

Thiem will in Doha zurückkommen

Anders als in New York wurde in Melbourne zunächst mit Zuschauern gespielt. Gegen Kyrgios feierten mehr als 7000 Leute eine Tennisparty, wie sie die Welt schon lange nicht mehr gesehen hatte. Zwei Tage später setzte für Thiem dann der Kater ein - völlig alleine schlich der Österreicher nach zwei Stunden Spielzeit aus der Rod Laver Arena.

Wo für den 27-Jährigen die nächste Feier steigen wird, ist angesichts der Corona-Pandemie noch unklar. Geplant sind im März Starts bei den Turnieren in Doha, Dubai und Miami. Aber: "Zur Zeit was man eh nie, was passiert." Klar scheint angesichts der Entwicklung des Niederösterreichers, dass man auf den Partys dieser Tenniswelt auch bald wieder zu späteren Zeitpunkten mit ihm rechnen darf - dann aus österreichischer Sicht hoffentlich ohne die große Ernüchterung.

