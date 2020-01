Australian Open: Dominic Thiem bereit für "gute Bewährungsprobe"

Dominic Thiem trifft in der erste Runde der Australian Open am Dienstag (2. Match nach 1:00 Uhr MEZ, live auf ServusTV und in unserem Ticker) auf Adrian Mannarino. Gegen der Franzosen ging der Weltranglistenfünfte in sieben Duellen bislang ebenso oft als Sieger vom Platz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 15:47 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Startschuss für Dominic Thiem bei den Australian Open: Der Östereicher bekommt es zum Auftakt mit Lieblingsgegner Adrian Mannarino zu tun und geht dabei als klarer Favorit in die Partie. Denn der 26-Jährige gewann nicht nur alle sieben Partien gegen den Franzosen, sondern entschied auch die bislang einzige Begegnung in Melbourne für sich - 2018 setzte sich Thiem in der dritten Runde in drei Sätzen durch.

Der Achtelfinaleinzug von vor zwei Jahren stellt bis dato auch das beste Ergebnis des Lichtenwörthers in Melbourne dar, nur 2017 erreichte Thiem ebenfalls die Runde der letzten 16. In diesem Jahr soll es für den Weltranglistenfünften aber zumindest einen Schritt weiter gehen.

Viertelfinale gegen Nadal?

"Das muss hier möglich sein. Dafür arbeite ich seit Wochen rund um die Uhr“, meinte Thiem über ein mögliches Viertelfinale. In diesem würde aller Voraussicht nach wohl Branchenprimus Rafael Nadal warten - doch trotz des ambitionierten Ziels will Thiem auch bei den Australian Open Schritt für Schritt gehen.

Mit Mannarino wartet in der ersten Runde dafür vermeintlich eine relativ angenehme Aufgabe. Dennoch warnte Thiem vor seinem Erstrundengegner: "Es ist eine gute Bewährungsprobe. Ich habe gegen ihn eine 7:0-Bilanz, aber die Matches waren alle eng." Dennoch wisse Thiem, was er gegen den Weltranglisten-44. zu tun habe.

Muster mit "großem Input"

Erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier wird auch Neo-Coach Thomas Muster in der Box des Lichtenwörthers Platz nehmen. "Er hat im Training einen großen Input gehabt, es waren gute Sachen dabei", zeigte sich Thiem über die zusätzliche Unterstützung erfreut. "Er harmoniert hervorragend mit Nicolas Massu. Die beiden Trainer bringen mich weiter, es passieren täglich Fortschritte", so der Österreicher weiter.

Zudem sei die Vorbereitung in Melbourne ideal verlaufen. "Ich habe mit den weltbesten Spielern trainiert, jeden Tag zwei Einheiten", erläuterte Thiem. Einem erfolgreichen Start in die Australian Open dürfte demnach nichts mehr im Wege stehen. (Die Partie gibt es ab ca. 2:30 Uhr MEZ in unserem Live-Ticker).