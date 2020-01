Australian Open: Dominic Thiem - „Für mich ist die Jarry-Geschichte lächerlich“

Dominic Thiem hat im Vorfeld der Australian Open betont, dass er nach wie vor an die Sauberkeit des Tennissports glaube.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2020, 11:56 Uhr

© Nicolas Massu und Dominc Thiem in Melbourne Nicolas Massu und Dominc Thiem in Melbourne

Dominic Thiem startet am Dienstag in seine Australian Open 2020. Auftaktgegner wird der Franzose Adrian Mannarino sein, bei ordnungsgemäßem Turnierverlauf würde im Viertelfinale Rafael Nadal warten. Am Samstag gab Thiem nach der internationalen auch der deutschsprachigen Presse* Auskunft. Und bliebt, trotz der positiven Doping-Tests von Robert Farah und Nicolas Jarry bei seiner Aussage, wonach er für die Sauberkeit des Tennissports seine Hand ins Feuer legen würde.

Nach seinem Wissen habe Jarry in Paris-Bercy einen sauberen Test abgegeben, dann hätte ihm dessen Mutter die verunreinigten Multivitamin-Präparate mit nach Madrid zum Davis-Cup-Finalturnier gebracht. „Für mich ist die ganze Geschichte einfach lächerlich. Ich bin mir zu einhundert Prozent sicher, dass bei Jarry keine Absicht dahintersteckt. Er hat, glaube ich, 13 Erstrunden-Niederlagen in Folge eingesteckt. Außerdem ist er kein Spielertyp, bei dem Doping irgendwie helfen würde. Ich weiß nicht, wann Jarry die letzte Rallye über fünf Schläge gegangen ist.“

Was für Thiem gut ist, muss für Zverev nicht auch gut sein

„Für mich ist es eine Farce, wie sehr wir aufpassen müssen, wenn wir einmal ein Elektrolyt-Getränk zuhause vergessen“, so Thiem weiter. „Wir können ja nicht einmal in einem biologischen Geschäft in den USA etwas einkaufen, ohne dass wir uns Sorgen müssen, dass da irgend etwas verunreinigt ist.“

Das ereignisreiche Jahr 2019 hat er abgehakt. Der ATP Cup ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen. „Es war dennoch eine gute Vorbereitung.“ Er habe mit den besten Leuten intensiv trainiert, die neue Konstellation mit Nicolas Massu wäre genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Mit Alexander Zverev, dem ja auch gerne empfohlen wird, sich etwas anders aufzustellen, habe Thiem zwar über das Thema gesprochen. „Wir geben uns aber gegenseitig keine Ratschläge. Weil Tennis ist so ein komplexer Sport, dass, was für mich gut ist, nicht auch für jemand anderen gut ist.“

Mit den durch die Buschbrände beeinträchtigten Bedingungen in Melbourne habe er sich abgefunden, so Thiem im internationalen Teil der Pressekonferenz. Er hätte im vergangenen Herbst ja auch in Peking gespielt. Und dort sei die Luftqualität wesentlich schlechter gewesen.

*in Melbourne sprachen Jannik Schneider (spox) und Sebastian Kayser (BILD) mit Dominic Thiem

