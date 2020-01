Australian Open: Dominic Thiem gegen Taylor Fritz wieder im dritten Match nach 1 Uhr MEZ

Dominic Thiem wird auch sein drittes Match bei den Australian Open wieder um etwa 4 Uhr Früh MEZ bestreiten (live bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV). Austragungsort wird die Margaret Court Arena sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2020, 07:11 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem spielt am Samstag gegen Taylor Fritz

Wieder einmal muss Dominic Thiem also auf die Frauen warten: Zunächst auf das Ende des Matches zwischen Angelique Kerber und Camila Giorgi, danach duellieren sich noch Belinda Bencic und Anett Kontaveit, bevor die österreichische Nummer eins gegen Taylor Fritz in der Margaret Court Arena aufschlagen wird. Dem US-Amerikaner wird die spätere Beginnzeit sicherlich zusagen - Fritz hat bei seinem Comeback-Erfolg gegen Kevin Anderson deutlich mehr Körner gelassen als Thiem bei seinem Fünf-Satz-Sieg gegen Alex Bolt.

Thiem und Fritz kennen sich einigermaßen gut, zuletzt standen sich die beiden beim Laver Cup in Genf gegenüber. Erstaunlicherweise wird diese Partie in den Annalen der ATP seit vergangenem Jahr als offizielles Match geführt, obwohl anstelle eines dritten Satzes ein Match-Tiebreak gespielt wird. Eben das hat Fritz für sich entschieden, in der Bilanz mit Thiem also angeschrieben. Die beiden Matches mit mehr Aussagekraft waren allerdings an den Österreicher gegangen: 2017 und 2018 bei den US Open.

Dominic Thiem diesmal gesund bei den Australian Open

Fritz hat sich seitdem allerdings stetig verbessert, 2019 in Eastbourne auf Rasen seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Die Bedingungen in Melbourne sind damit nicht zu vergleichen, dem Vernehmen nach spielen sich vor allem die großen Showcourts wie eben die Margaret Court Arena eher langsamer als in den vergangenen Jahren. Auch weil die Bälle schon nach wenigen gespielten Punkten aufgehen wie ein in Panik geratener Kugelfisch.

Dominic Thiem hat gegen Alex Bolt keine Panik gezeigt, auch als er mit 1:2-Sätzen in Rückstand geraten war. Ärgerlich zwar, zumal der Österreicher etliche Chancen auf eine frühe Entscheidung liegen gelassen hatte. Aber im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist Thiem diesmal gesund nach Melbourne gekommen, auch wenn die Stimme im On-Court-Interview nach dem Sieg gegen Bolt etwas verrucht anmutete.

Ob sich Fritz nach dem Marathon gegen Anderson topfit präsentieren wird, das könnte eine spannende Frage werden: Kumpel Tommy Paul hatte zwei Tage nach seinem Fünf-Satz-Erfolg gegen Grigor Dimitrov jedenfalls nichts mehr im tank, ging gegen Marton Fucsovics chancenlos in drei Sätzen unter.

