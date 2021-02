Australian Open: Dominic Thiem - Gelungene Standortbestimmung in besonderem Outfit

Dominic Thiem ist mit einem souveränen Dreisatzerfolg über Mikhail Kukushkin in die Australian Open gestartet - und setzte dabei nicht nur mit seiner Leistung ein Zeichen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 21:44 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem bestreitet die Australian Open in einem besonderen Outfit

Dass Dominic Thiem sich seit Jahren um Themen außerhalb des Tennisplatzes kümmert, ist hinlänglich bekannt. Bei den Australian Open hat der Österreicher nun abermals unter Beweis gestellt, dass es ihm um mehr geht, als die gelbe Filzkugel unerreichbar ins gegnerische Feld zu spielen.

In seinem Erstrundenmatch gegen den Kasachen Mihkail Kukushkin lief der Weltranglistendritte in einem Outfit seines Ausrüsters Adidas auf, das vollständig aus Plastikabfällen hergestellt wurde. Thiem ist somit nun Teil der Serie "Tennis x Parley", die der Hauptkampagne "Adidas x Parley for the Oceans" unterliegt.

Rettung der Ozeane als Ziel

Das primäre Ziel des deutschen Sportartikelherstellers ist gemäß eigenen Angaben, Plastik nicht ins Meer fließen zu lassen, sondern dieses stattdessen in hochqualitative Sportkleidung umzuwandeln. Somit soll einerseits die Verschmutzung der Ozeane bekämpft werden, andererseits sollen die Weltmeere dadurch „fundamentaler Bestandteil der Klimawandeldebatte“ werden.

Doch natürlich lag der Fokus - wie bei Grand-Slam-Turnieren üblich - trotz dieser Idee seines Herstellers hauptsächlich auf der sportlichen Leistung. "Ich wusste nicht wirklich, wo ich stehe", meinte Thiem nach dem Match. Im ersten Satz merkte man dem US-Open-Champion die Unsicherheit noch an, danach zelebrierte der Weltranglistendritte bereits wieder feinstes Tennis.

Thiem jetzt gegen Koepfer

"Ich bin zufrieden, wie ich mich ins Match reingearbeitet habe", konstatierte der Österreicher. Die Auftritte gegen Matteo Berrettini und Benoit Paire beim ATP Cup seien für eine Vorbereitung nicht optimal gewesen, da er kaum Zeit auf dem Platz verbracht habe, so Thiem. Die 2:40 Stunden Spielzeit gegen Kukushkin dürften daher auch in puncto Matchpraxis Gold wert sein.

In Runde zwei bekommt es Thiem nun mit Dominik Koepfer zu tun. "Mit Koepfer hab ich nur einmal trainiert, letztes Jahr hier in Australien. Es wird wieder ein Sprung ins kalte Wasser. Ich werde mir wieder Videos anschauen müssen und mir eine gute Taktik zurechtlegen", meinte der 27-Jährige vor dem ersten Duell mit dem Deutschen. Erneut warten also ein paar Ungewissheiten auf den 27-Jährigen. Sicher ist derzeit nur, dass Thiem auch am Mittwoch wieder in einem ganz besonderen Outfit - auf dem übrigens das Great Barrier Reef zu erkennen ist - auflaufen wird.

