Australian Open: Dominic Thiem kämpft Alexander Zverev in vier Sätzen nieder und steht im Finale

Dominic Thiem steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale der Australian Open. Der Österreicher schlug Alexander Zverev im Halbfinale mit 3:6, 6:4, 7:6 (3) und 7:6 (4). (Die Partie gibt es in unserem Live-Ticker nachzulesen). Im Endspiel bekommt es der 26-Jährige mit Novak Djokovic zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.01.2020, 13:44 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

"Das ist eine sehr offene Partie, in der wir beide sehr gute Chancen haben werden". So schätzte Dominic Thiem die Ausgangslage vor dem Australian-Open-Halbfinale gegen Alexander Zverev ein. Tatsächlich konnte man vor der Partie keinen klaren Favoriten ausmachen, beide Spieler hatten in Melbourne bis dato vollends überzeugt und auf dem Weg in die Vorschlussrunde ihr bestes Tennis gezeigt.

Thiem konnte sich im Viertelfinale gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal durchsetzen, Zverev gab auf dem Weg in die Runde der letzten Vier gar nur einen Satz ab - die knapp 15.000 Zuschauer in der Rod Laver Arena durften sich demnach auf ein Spektakel im zweiten Halbfinale freuen.

Thiem mit Fehlstart - Satz eins klar an Zverev

Trotz einer 2:6-Bilanz im direkten Vergleich erwischte Zverev den besseren Start und nahm Thiem gleich zu Beginn den Aufschlag ab. Doch der Österreicher schlug umgehend zurück und stellte auf 1:1. Nach einer kurzen Regenunterbrechung fanden beide Akteure etwas besser ins Spiel, im siebenten Game gelang Zverev dank kräftiger Mithilfe seines Kontrahenten ein neuerliches Break. Thiem hatte den Faden nun völlig verloren und musste einen weiteren Aufschlagverlust hinnehmen - der erste Satz ging mit 6:3 völlig verdient an Zverev.

Diesen Schwung wusste der 22-Jährige jedoch nicht mitzunehmen, nach einem katastrophalen Spiel schenkte Zverev Thiem das Break zum 2:1. Zwar schaffte der Deutsche den Ausgleich zum 3:3, Thiem konterte aber in Manier eines Weltklassespielers und legte nach einem starken Returnspiel erneut vor.

Thiem kann trotz Problemen ausservieren

Beim Stand von 5:4 servierte Thiem anschließend zum Satzgewinn. Der Lichtenwörther hatte sichtlich mit der Drucksituation zu kämpfen und ließ Zverev relativ einfach zu zwei Breakbällen kommen - diese konnte der Weltranglistenfünfte aber abwehren und per Ass Durchgang Nummer zwei eintüten.

Nach dem ersten Game im dritten Satz gab es aufgrund von Lichtproblemen eine rund zehnminütige Pause, die Thiem wesentlich besser wegsteckte als sein um vier Jahre jüngerer Kontrahent. Der Österreicher sicherte sich die ersten drei Spiele nach der Unterbrechung und ging mit 3:1 in Führung.

Thiem wehrt zwei Satzbälle ab und gewinnt Durchgang drei

Nach einigen unfassbaren Punkten und Abwehr eines Breakballs konnte Zverev zum 2:3 verkürzen - auch dank einer sehr fairen Geste Thiems, der dem Deutschen empfahl, eine Challenge zu nehmen, die dem Hamburger anschließend den Spielgewinn einbrachte. Die verpasste Chance auf ein Doppelbreak sollte sich für Thiem schon wenig später rächen: Zverev nahm dem Weltranglistenfünften den Aufschlag ab und ging kurz darauf mit 4:3 in Front.

Thiem war sichtlich angefasst und streute vor allem mit der Vorhand ungewohnt häufig. Mit zwei herrlichen Winnern entschärfte der Niederösterreicher aber zwei Satzbälle Zverevs und stellte auf 5:5. Trotz leichter körperlicher Probleme (Magen-Darm-Beschwerden) erzwang Thiem einen Tiebreak. In diesen startete der 26-Jährige hervorragend - den schnellen Vorsprung konnte der Österreicher zum Satzgewinn transportieren. Mit 7:3 ging die Kurzenscheidung an Thiem.

Zu Beginn des vierten Abschnitts brachten beide Spieler ihre Aufschlagspiele relativ problemlos durch. Beim Stand von 5:4 für Thiem geriet Zverev dann erstmals unter Druck, nach Einstand konnte der Weltranglistensiebente aber auf 5:5 stellen.

Thiem im dritten Grand-Slam-Finale

Zwei Games darauf war Zverev dem immensen Druck erneut gewachsen - so musste abermals ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem setzte sich Thiem wie auch schon in Satz Nummer drei früh mit 3:0 ab. Diesmal kam Zverev zurück, mit einem katastrophalen Smash schenkte der 22-Jährige Thiem aber den Punkt zum 4:2.

Thiem kam danach dank zwei sensationeller Winner zu drei Matchbällen. Den zweiten davon konnte der Österreicher verwandeln - nach 3:42 Stunden stand der Triumph des Lichtenwörthers fest!

Durch den 3:6, 6:4, 7:6 (3) und 7:6 (4)-Erfolg steht Thiem in seinem insgesamt dritten Grand-Slam-Endspiel. Erstmals wird sich der 26-Jährige dabei aber nicht mit Rafael Nadal messen. "Das ist surreal. Was für ein großartiger Start in die Saison", meinte der Lichtenwörther im Anschluss an die Partie.

In seinem ersten Australian-Open-Finale bekommt es Thiem am Sonntag mit Titelverteidiger Novak Djokovic zu tun. Der Weltranglistenzweite setzte sich im ersten Halbfinale in drei Sätzen gegen Roger Federer durch und würde mit einem Sieg im Endspiel wieder an die Weltranglistenspitze zurückkehren.

