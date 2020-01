Australian Open: Dominic Thiem mit Auftakt "zufrieden" - in Runde zwei wartet Alex Bolt

Dominic Thiem hat einen souveränen Start in die Australian Open hingelegt. Nach dem glatten Dreisatzerfolg über Adrian Mannarino geht es in der zweiten Runde nun gegen Lokalmatador Alex Bolt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.01.2020, 19:46 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Dominic Thiem kann mit seinem Auftakt in die diesjährigen Australian Open mehr als nur gut leben. Zwar fabrizierte der Österreicher im Match gegen Adrian Mannarino vor allem im zweiten Satz den ein oder anderen Fehler zu viel, schlussendlich stand aber ein klarer 6:3, 7:5 und 6:2-Erfolg zu Buche.

Nach dem achten Sieg im achten Match gegen den Franzosen meinte der Österreicher: "Ich bin schon zufrieden. Ich war von Anfang an solide, bis auf einen kleinen Wackler im zweiten Satz." Beim Stand von 4:3 musste der Weltranglistenfünfte ein Break hinnehmen und wenig später gegen den Satzverlust verlieren, Thiem behielt aber die Nerven und holte sich die nächsten drei Games.

Danach sahen die Zuschauer in der Margaret Court Arena einen sehr dominanten Thiem, der vor allem mit der Vorhand immer mehr Druck ausüben konnte. "Es war ein typisches Erstrundenmatch gegen einen Gegner, der mir liegt. Trotzdem war es eng", fasste der 26-Jährige seinen Auftritt trocken zusammen.

Bolt 2019 nur mit drei Siegen

In der zweiten Runde geht es für Thiem nun wie bereits im Vorjahr gegen einen Lokalmatador. Vor zwölf Monaten musste der Lichtenwörther gegen Alexei Popyrin aufgeben, 2020 will Thiem ein neuerliches Ausscheiden in der Runde der letzten 64 naturgemäß vermeiden - die Vorzeichen gegen Alex Bolt stehen dafür nicht allzu schlecht.

Zwar rang der Australier in seiner Erstrundenpartie Alber Ramos-Vinolas in fünf Sätzen nieder, der 27-Jährge liegt in der Weltrangliste allerdings nur auf Platz 140 und feierte im vergangenen Jahr lediglich drei Erfolge auf der ATP-Tour.

Thiem wieder gegen einen Linkshänder

Zudem genießt Thiem den Vorteil, dass er in der ersten Runde mit Adrian Mannarino bereits auf einen Linkhänder traf und die Vorbereitung auf die Partie somit wohl recht ähnlich aussehen wird - mit Thomas Muster hat der 26-Jährige zudem einen "Leftty" als Trainer.

Wirklich viel sollte einem Erfolg am Donnerstag (live auf ServusTV) also nicht im Wege stehen. Nach dem Auftakerfolg gab sich Thiem allerdings selbstkritisch: "Es waren noch einige Sachen, die verbessert gehören." Die österreichischen Tennisfans hätten wohl nichts dagegen, wenn ihm dies bereits gegen Alex Bolt gelingt.