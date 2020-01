Australian Open: Dominic Thiem nach Galavorstellung gegen Gael Monfils zum ersten Mal im Viertelfinale

Dominic Thiem steht zum ersten Mal im Viertelfinale der Australian Open. Der Österreicher setzte sich in der Runde der letzten 16 mit 6:2, 6:4 und 6:4 gegen den Franzosen Gael Monfils durch (Das Match gibt es in unserem Liveticker nachzulesen). Am Mittwoch trifft Dominic Thiem nun entweder auf die Nummer eins der Welt, Rafael Nadal, oder den australischen Show-Man, Nick Kyrgios.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 05:58 Uhr

Dominic Thiem schlägt Gael Monfils und steht im Viertelfinale der Australian Open

Dominic Thiem war in den vergangenen beiden Tagen in aller Munde. Es war aber nicht etwa die starke Vorstellung gegen den Taylor Fritz, die hohe Wellen schlug, sondern das, was Dominic Thiem direkt im Anschluss bekanntgab. Nach nur drei Wochen beendete Österreichs Nummer eins nämlich die Zusammenarbeit mit Thomas Muster – und ließ die große Frage nach dem Warum unbeantwortet.

Da ging es fast unter, dass der 26-Jährige zum erst dritten Mal ins Achtelfinale der Australian Open einzog. In diesem wartete mit Gael Monfils nun ein Gegner, der Dominic Thiem kaum besser liegen könnte: Alle fünf bisherigen Duelle konnte der Österreicher für sich entscheiden, in den vergangenen drei gelang Monfils nicht einmal ein Satzgewinn. Bei seinem ersten Auftritt in diesem Jahr in der Rod Laver Arena war Dominic Thiem also der ganz große Favorit auf den Einzug ins Viertelfinale – es wäre sein erster beim Grand Slam in Down Under.

Guter Start von Dominic Thiem

Der Österreicher startete deutlich aktiver in diese Partie, beschäftigte Monfils mit langen Rückhandrallys und fand gleich im ersten Game einen Breakball vor. Diesen konnte Monfils noch abwehren, stand gleich in seinem nächsten Aufschlagspiel aber erneut unter Druck. Diesmal mit dem besseren Ende für den Österreicher, dem zum 2:1 das erste Break dieser Partie gelang. Bei eigenem Aufschlag agierte der 26-Jährige in Folge äußerst souverän, gab in Satz eins lediglich vier Punkte ab. Dank eines neuerlichen Breaks konnte Thiem den ersten Durchgang nach 26 Minuten mit 6:2 für sich entscheiden.

Unbeeindruckt von der bärenstarken Vorstellung im ersten Satz von Dominic Thiem startete Gael Monfils in den zweiten Durchang. Der Franzose riskierte mehr, vor allem die Vorhand kam wesentlich druckvoller. So gelang es Monfils, Satz zwei deutlich offener zu gestalten. Dennoch war es abermals Dominic Thiem, der die ersten Breakchancen dieses Satzes vorfand. Im siebenten Spiel konnte Monfils zwar drei Breakbälle abwehren, beim vierten verlegte der Franzose aber einen Volley und bescherte Thiem so auch den Vorteil in Satz zwei. Das war die Vorentscheidung im zweiten Durchgang, denn der Österreicher gab sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße und konnte sicher zum 6:4 ausservieren.

Glänzende Vorstellung von Dominic Thiem

Das hinterließ Spuren bei seinem Kontrahenten. Gleich im ersten Game des dritten Durchgangs streute der Franzose gewaltig und so konnte Thiem schnell mit Break in Front gehen. Davon sollte sich Gael Monfils nicht mehr erholen, zu souverän agierte Dominic Thiem in dieser Partie bei eigenem Aufschlag. Mit 6:4 konnte Dominic Thiem auch den dritten Durchgang holen und Gael Monfils nach einer Stunde und 50 Minuten mit 6:2 6:4 und 6:4 vom Platz fegen.

Dominic Thiem präsentierte sich in diesem Achtelfinale in beeindruckender Verfassung. Bei eigenem Aufschlag ließ der Österreicher rein gar nichts anbrennen, gab in den drei Sätzen gerade einmal zwölf Punkte ab. Und auch von der Grundlinie wusste der Lichtenwörther zu dominieren. Nach den kräftezehrenden Auftritten gegen Alex Bolt und Taylor Fritz hielt sich Dominic Thiem in dieser Partie nicht einmal zwei Stunden am Platz auf.

Damit steht Dominic Thiem zum ersten Mal im Viertelfinale der Australian Open. Dieses wird am Mittwoch über die Bühne gehen und jedenfalls ein Schlagerspiel sein. Denn der Österreicher wartet nun auf den Sieger der Partie des Weltranglisten-Ersten, Rafael Nadal, gegen Lokalmatador Nick Kyrgios. Sollte sich Thiem ähnlich stark präsentieren wie in diesem Achtelfinale, muss sich der Österreicher keineswegs verstecken.

Das gesamte Spiel gibt es in unserem Liveticker nachzulesen.