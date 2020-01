Australian Open: Dominic Thiem, Roger Federer & Co. - die Vorbereitung läuft

Am kommenden Montag starten in Melbourne die Australian Open. Dominic Thiem, Roger Federer & Co. sind bereits in der australischen Metropole und bereiten sich auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres vor.

Während in Sydney gerade die finale Phase des ATP Cups eingeläutet wurde, schlug sich in der Rod Laver Arena bereits jener Mann ein, der aus Melbourne bereits sechsmal die Trophäe mit nach Hause nehmen durfte: Roger Federer. Sein erstes Training absolvierte der Schweizer am 10. Jänner - somit war der 38-Jährige einer der ersten Spieler, die sich in diesem Jahr im Melbourne Park versuchten.

Zu diesen Profis zählte auch Maria Sharapova, die ihre erste Einheit ebenfalls am 10. Jänner abspulte. Auch Sharapovas Ex-Freund Grigor Dimitrov versuchte sich nach dem Vorrunden-Aus der Bulgaren beim ATP Cup bereits frühzeitig im Melbourne Park.

Dominic Thiem hingegen spulte seine erste Trainingseinheit erst am Montag ab. Der Österreicher, der bei den Australian Open an Position fünf gesetzt sein wird, will in Melbourne seinen ersten Grand-Slam-Titel holen. Die Bedingungen dürften dem 26-Jährigen dabei entgegenkommen, der Ballabsprung dürfte höher sein als noch in den vergangenen Jahren.

Warten auf Nadal und Djokovic

Um diesen Umstand dürfte sich Alexander Zverev zunächst wohl noch nicht allzu viele Gedanken machen. In erster Linie wird es für den Deutschen darum gehen, seinen Aufschlag in den Griff zu bekommen. Dem Vernehmen nach legte der 22-Jährige in seiner ersten Trainingseinheit darauf auch besonders viel Wert.

Ebenfalls bereits in Melbourne sind Matteo Berrettini und Stefanos Tsitsipas. Die beiden Youngsters standen sich im Vorjahr in der ersten Runde gegenüber, ein Jahr später gehören sowohl der Italiener als auch der Grieche zu den acht besten Tennisspielern der Welt.

Warten heißt es hingegen noch auf Rafael Nadal und Novak Djokovic. Der Weltranglistenführende und sein erster Verfolger werden nach dem kräftezehrenden ATP-Cup-Endspiel erst am Dienstag das erste Mal trainieren und das Staraufgebot auf den Trainingsplätzen somit zumindest auf Herrenseite komplettieren.