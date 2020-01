Australian Open: Dominic Thiem schlägt Taylor Fritz in vier Sätzen und steht im Achtelfinale

Dominic Thiem steht nach einer guten Leistung im Achtelfinale der Australian Open. Der Österreicher besiegte Taylor Fritz mit 6:2, 6:4, 6:7 (5) und 6:4. (Das Match gibt es in unserem Ticker nachzulesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.01.2020, 07:49 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Im Vorfeld der Partie gegen Fritz ergaben sich für Dominic Thiem neben der sportlichen Herausforderung etwas aus dem Nichts zwei Nebenschauplätze: Einerseits stand hinter der Fitness des Österreichers aufgrund einer Verkühlung ein kleines Fragezeichen, andererseits fehlte Thomas Muster sowohl beim Training als auch in der Box des 26-Jährigen.

Davon unbeeindruckt startete Thiem stark in die Partie und nahm seinem 22-jährigen Kontrahenten im ersten Durchgang gleich zweimal den Aufschlag ab. Bei eigenem Service agierte der Weltranglistenfünfte nahezu unantastbar und so konnte Thiem Abschnitt eins souverän mit 6:2 für sich entscheiden.

Thiem in Satz zwei nervenstark

Nach einem frühen Break im zweiten Satz hatte der Lichtenwörther bei eigenem Service plötzlich mehr Probleme und ließ Fritz immer wieder zu einigen kleinen Möglichkeiten kommen. Ingesamt konnte Thiem aber sechs Breakbälle abwehren und den Breakvorsprung trotz einiger Probleme zur 2:0-Satzführung transportieren.

Im dritten Durchgang sahen beide Spieler in ihren Returngames kein Land. Folgerichtig ging es in einen Tiebreak, in dem sich der US-Amerikaner schnell absetzte und schlussendlich seinen vierten Satzball zum 7:6 (5) verwandelte.

Thiem breakt aus

Im vierten Satz sahen die Zuschauer in der Margaret Court Arena zunächst ein ähnliches Bild, völlig aus dem Nichts schaffte Thiem dann aber das Break zum 4:2. Mindestens ebenso überraschend musste der Österreicher wenige Minuten später aber zum ersten Mal in der Partie seinen Aufschlag abgeben - somit war alles wieder in der Reihe.

Nach einem umkämpften Aufschlagspiel zwang Thiem Fritz dazu, gegen den Matchverlust zu servieren. Diesem Druck konnte der US-Amerikaner nicht stand halten: Nach einem Doppelfehler stand der 6:2, 6:4, 6:7 (5) und 6:4-Sieg des Österreichers fest.

"Ich bin wirklich glücklich über den Sieg. Es waren schon zweimal sehr knappe Spiele gegen ihn bei den US Open. Im zweiten Satz hatte ich etwas Glück mit den vielen Breakbällen", sagt Thiem nach dem Match.

Im Achtelfinale bekommt es Thiem mit Gael Monfils zu tun. Der Franzose schlug Ernests Gulbis in drei Sätzen, zählt aber zu den Lieblingsgegnern des Österreichers. In fünf Duellen ging Thiem ebenso oft als Sieger vom Platz. (Das Match gegen Fritz gibt es in unserem Live-Ticker nachzulesen).