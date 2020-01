Australian Open: Dominic Thiem vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem geht mit einer 6:2-Bilanz gegen Alexander Zverev in das Halbfinale der Australian Open 2020. Das Match gibt es am Freitag ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2020, 18:03 Uhr

© Getty Images Letztes Treffen London bei den ATP Finals

Thiem hatte im bisherigen Turnierverlauf härter zu kämpfen als sein freitäglicher Gegner, stand beim Viersatz-Erfolg gegen Rafael Nadal 4:07 Wettkampfstunden in den Rod Laver Arena. Zverev dagegen ließ sich in seinem Viertelfinale gegen Stan Wawrinka von einem Fehlstart nicht beeindrucken.

Für beide Spieler geht es in diesem Match um den erstmaligen Einzug in das Finale der Australian Open. Für Zverev wäre es das erste Endspiel in einem Major überhaupt, Thiem stand 2018 und 2019 in Paris im Finale.



Thiem vs. Zverev - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev gibt es am Freitag ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne