Australian Open: Dominik Koepfer schafft Sprung ins Hauptfeld, Eva Lys scheitert an letzter Hürde

Dominik Koepfer hat sich bei den Australian Open 2025 für den Hauptwettbewerb qualifiziert. Eva Lys blieb das am Donnerstag hingegen verwehrt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 10:58 Uhr

© Getty Images Dominik Koepfer gewann einen engen Fight

Der topgesetzte Dominik Koepfer hat bei den Australian Open auch die letzte Hürde in der Qualifikation genommen und den Sprung in den Hauptwettbewerb geschafft. Der 30-Jährige setzte sich am Donnerstag in einer engen Partie gegen den Australier Blake Ellis mit 7:5 und 7:5 durch. In der ersten Runde trifft Koepfer nun auf Jordan Thompson aus Australien, die Nummer 27 der Setzliste.

Nach Koepfers erfolgreicher Qualifikation stellt der DTB bei den Herren damit ein fünfköpfiges Aufgebot. Neben dem Weltranglisten-123. werden in Melbourne auch Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann aufschlagen.

Die deutschen Frauen erhielten am Donnertag hingegen keine Verstärkung. Eva Lys verlor in der letzten Qualifikationsrunde gegen die Lokalmatadorin Destanee Aiava mit 1:6, 6:2 und 4:6. Somit werden mit Laura Siegemund, Tatjana Maria und Jule Niemeier lediglich drei DTB-Starterinnen im Hauptwettbewerb vertreten sein.