Australian Open Doppel: Kyrgios & Kokkinakis-Show geht weiter

Nick Kyrgios und sein Kumpel Thanasi Kokkinakis stehen in der Doppelkonkurrenz der Australian Open bereits im Viertelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 23.01.2022, 11:58 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis stehen bei den Australian Open in der Doppelkonkurrenz im Viertelfinale

Auch wenn die beiden Lokalmatadore im Einzel bereits die Segel streichen mussten, in der Doppelkonkurrenz sorgen sie für volle Stadien und gute Laune: Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis stehen bei ihrem Heim-Grand-Slam-Turnier gemeinsam in der Runde der letzten acht Paarungen. Die beiden Freunde setzten sich im Achtelfinale gegen die an 15 gesetzten Ariel Behar (Uruguay) und Gonzalo Escobar (Ecuador) mit 6:4, 4:6, 6:4 durch.

In der Runde zuvor gelang den beiden mit einer Wildcard ausgestatteten Publikumslieblingen ein absoluter Überraschungs-Coup gegen die topgesetzten Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic. Im Viertelfinale geht es nun gegen den letzten verbliebenen Deutschen in den Hauptkonkurrenzen der diesjährigen Australian-Open-Ausgabe. Die an sechs gesetzten Tim Pütz und Michael Venus (Neuseeland) profitierten von einem w.o. ihrer Achtelfinal-Konkurrenten Jason Kubler und Christopher O'Connell (beide Australien).

Der letzte Titelgewinn einer australischen Paarung datiert aus dem Jahre 1997, als die Legenden Todd Woodbridge und Mark Woodforde gegen Sebastien Lareau (Kanada) und Alex O'Brien (USA) gewinnen konnten. An einem Doppeltriumph beteiligt war zuletzt der Australier John Peers, der 2017 an der Seite des Finnen Henri Kontinen gegen die US-Amerikaner Bob und Mike Bryan reüssieren konnte.

Hier das Doppel-Tableau der Männer