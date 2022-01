Australian Open Doppel: Tim Pütz weiter, Struff und Koepfer scheitern

Während Tim Pütz mit seinem australischen Partner Michael Venus die dritte Runde im Herren-Doppel erreicht hat, mussten Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer die Segel streichen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.01.2022, 03:41 Uhr

Tim Pütz und Michael Venus stehen bei den Australian Open in Runde drei

Gemischte Gefühle bei den deutschen Doppel-Assen am Samstag bei den Australian Open: Zum Start in den sechsten Tag des ersten Major-Events am fünften Kontinent setzte es für Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer erst einmal eine bittere Niederlage. Das deutsche Duo musste sich in der zweiten Runde des Doppel-Bewerbs den beiden Südamerikanern Ariel Behar und Gonzalo Escobar in drei Sätzen geschlagen geben.

Besser verlief der Spieltag für Tim Pütz, der in Melbourne an der Seite von Lokalmatador Michael Venus aufschlägt. Für den 34-Jährigen entwickelte sich das Aufeinandertreffen mit den beiden Einzel-Spielern Hugo Gaston und Roberto Carballes Baena zum Fest: Mit gerade einmal fünf Spielverlusten sicherten sich Venus/Pütz ihr Ticket für Runde drei.

Bereits am Freitag hatten Kevin Krawietz und Andreas Mies ihr Dritt-Runden-Ticket lösen können.

