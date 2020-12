Australian Open: Drei Zonen - die Fans müssen sich entscheiden

Für das erste Grand-Slam-Turnier 2021 in Melbourne werden neue Regeln gelten. Das betrifft auch die Zuschauer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.12.2020, 20:05 Uhr

© Getty Images Auch die serbischen Fans werden sich früh entscheiden müssen

Das Idee ist nicht neu: Auch für die French Open 2020 war ursprünglich angedacht, dass das Stade Roland Garros in drei Zonen unterteilt würde: jeweils eine um die Courts Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen und Simonne-Mathieu. Alleine, die steigenden Infektionszahlen in Frankreich hatten die Veranstalter dann doch umdenken lassen. Letztlich waren pro Spieltag bei den French Open insgesamt nur 1.000 Zuschauer zugelassen. Die dennoch für gute Stimmung sorgten, vor allem bei geschlossenem Dach über dem Chatrier.

In Melbourne möchte man mit deutlich mehr Fans auf den Rängen spielen. Die allerdings nicht die Bewegungsfreiheit wie in den vergangenen Jahren haben werden. Drei Sektoren werden es sein, in denen sich die Besucher aufhalten dürfen, angelehnt an die drei größten Arenen: die Rod Laver Arena, die Margaret Court Arena und die neu benannte John Cain Arena.

Auch ein Novum 2021: Es werden lediglich digitalisierte Tickets ausgestellt, um so wenig Kontakt als möglich zu garantieren. Und sollen in erster Linie an Familien ausgestellt werden. In einer limitierten Anzahl. Das erste Major 2021 soll am 08. Februar in Melbourne starten. Als Titelverteidiger gehen Sofia Kenin und Novak Djokovic ins Rennen.