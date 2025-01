Australian Open: Erste "Frühschicht" für Alexander Zverev

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz am Nachmittag, Novak Djokovic in der Night Session. So sieht das Programm für den morgigen Freitag bei den Australian Open 2025 aus.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 08:24 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat diesmal kein Abendmatch abbekommen

Vorerst keine weitere Nachtschicht für Alexander Zverev bei den Australian Open: Nach zwei späten Spielen in den ersten beiden Runden, die am deutschen Vormittag ausgetragen wurden, muss der Tennisstar am Freitag deutlich früher ran. Seine Partie gegen den Briten Jacob Fearnley ist für frühstens 3:30 Uhr MEZ an gesetzt.

Er bevorzuge die Spiele in der Night Session, hatte Zverev nach seinem lockeren Dreisatzsieg über den Spanier Pedro Martínez erklärt. Diesmal aber wurden seine Wünsche von den Spielplan-Machern in Melbourne nicht berücksichtigt. Das Spiel findet in der Margaret Court Arena statt.

Carlos Alcaraz darf dagegen erstmals im Rod Laver Stadium ran. der Spanier trifft im zweiten Match der Day Session auf Nuno Borges. Novak Djokovic eröffnet dann die Abendveranstaltung im größten Stadion gegen Tomas Machac.

Laura Siegemund trifft in ihrem Drittrundenduell auf Anastassija Pawljutschenkowa. Sie bestreitet in der John Cain Arena das erste Match bereits um 1 Uhr deutscher Zeit.