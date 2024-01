Australian Open: Erster Titel für einen japanischen Junior überhaupt!

Rei Sakamoto hat bei den Australian Open 2024 als erster japanischer Junior den Titel geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.01.2024, 07:16 Uhr

© Getty Images Rei Sakamoto mit der Siegertrophäe in Melbourne

Niemand weiß so recht, ob Kei Nishikori überhaupt noch einmal auf die ATP-Tour zurückkehrt. In ein paar Jahren könnte es aber einen jungen Mann geben, der den Faden von Nishikori aufnimmt. Denn am heutigen Samstag konnte Rei Sakamoto den Titel bei den Junioren holen. Sakamoto besiegte Jan Kumstat aus der Tschechischen Republik mit 3:6, 7:6 (2) und 7:5. Es war der erste Sieg eines Japaners bei den Junioren in Melbourne überhaupt.

Bei den Mädchen gab es einen Favoritinnensieg: Die Slowakin Renata Jamrichova, als Nummer eins in das Turnier gestartet, schlug im Endspiel die erst 15-jährige Lokalmatadorin Emerson Jones sicher mit 6:4 und 6:1.