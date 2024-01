Australian Open: Erstmals seit 1999 ohne Federer und Nadal

Nach einem knappen Vierteljahrhundert, in dem entweder Roger Federer und/oder Rafael Nadal bei den Australian Open am Start waren, endet diese Serie nun nach der Absage des Spaniers.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.01.2024, 11:27 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Roger Federer nach dem Finale der Australian Open 2017

Knapp sieben Jahre ist es nun her, da lieferten sich Roger Federer und Rafael Nadal im Endspiel der Australian Open einen grandiosen Fünf-Satz-Kampf, in dem der Spanier schon wie der Sieger aussah. Nadal führte im entscheidenden fünften Satz schon mit einem Break, Federer kämpfte sich zurück, holte seinen damals 18. Grand-Slam-Titel. Und das nach einer längeren Verletzungspause.

So oder so ähnlich wollte es Rafael Nadal in der bevorstehenden Ausgabe des Klassikers in Melbourne auch machen. Alleine: Nach seiner Marathon-Niederlage gegen Jordan Thompson in Brisbane ließ sich die spanische Legende in Melbourne ausführlich untersuchen. Und entschied sich gegen einen Start bim ersten Major des Jahres 2024.

Federer mit sechs, Nadal mit zwei Australian-Open-Titeln

Was auch bedeutet: Erstmals seit 1999 werden weder Roger Federer noch Rafael Nadal bei den Australian Open am Start sein. Denn Federer ist ja seit Herbst 2022 im Ruhestand.

Anfang 1999, da führte Pete Sampras die Weltrangliste vor Marcelo Rios und Alex Corretja an. Danach folgten Patrick Rafter und Carlos Moya, der ja seit ein paar Jahren an der Seite von Rafael Nadal als Coach tätig ist. Sampras war damals nicht nach Melbourne angereist, Rios musste aufgrund einer Verletzung zurückziehen. Den Titel holte sich schließlich Yevgeny Kafelnikov, der im Endspiel den Schweden Thomas Enqvist schlug.

Danach waren entweder Federer oder Nadal stets dabei, zumeist auch zu zweit. Der Schweizer gewann insgesamt sechs Titel (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), Nadal war 2009 und zuletzt Anfang 2022 erfolgreich.