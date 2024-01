Australian Open: Erstrunden-Gegner von Novak Djokovic steht nun fest - ihn erwartet ein fast aussichtloses Unterfangen

Novak Djokovic hatte einen Qualifikanten bei der Auslosung der Australian Open 2024 gezogen - der ist nun bekannt: Dino Prizmic. Ihn erwartet eine fast unlösbare Aufgabe.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2024, 11:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Und wer ist der Djokovic-Gegner bei dessen Melbourne-Mission 2024? Dino Prizmic ist 18, kommt aus Kroatien und hat eine erfolgreiche Junioren-Karriere hinter sich, mit dem Sieg bei den French Open der Junioren im vergangenen Jahr.

Prizmic steht aktuell auf Rang 178 im ATP-Ranking, bei den Australian Open steht er erstmals im Hauptfeld eines "Erwachsenen"-Grand-Slam-Turniers.

Auf der Tour hatte er im Vorjahr etwas für Aufsehen gesorgt, als er Jiri Lehecka im Rahmen des ATP-Turniers in Stockholm besiegte. Kurz zuvor hatte er in Banja Luka seinen ersten Challenger-Titel eingefahren. Auch seine Davis-Cup-Premiere feierte er, allerdings mit zwei Niederlagen gegen Mackenzie McDonald aus den USA und Otto Virtanen aus Finnland. Seine beste Platzierung im Ranking: Platz 155, im vergangenen Oktober.

Djokovic in Melbourne fast unschlagbar

Dennoch erwartet Prizmic mit dem Djoker eine fast unlösbare Aufgabe: Seine letzten 16 Erstrundenmatches der Australian Open hat Djokovic allesamt gewonnen und dabei nur einen (!) Satz abgegeben (2020 gegen Jan-Lennard Struff).

Lediglich bei seinen ersten beiden Auftritten in Melbourne in 2005 und 2006 hatte Djokovic zum Auftakt verloren. Djokovic machte sich dann auf, die Australian Open zehn Mal zu gewonnen, ein absoluter Rekord. Im Vorjahr gewann er im Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas.

Aktuell kommt er allerdings mit einigen Fragezeichen nach Melbourne: Beim United Cup zum Jahresauftakt hatte er mit Problemen am rechten Arm zu kämpfen und steckte gegen Alex de Minaur eine Niederlage ein.

Allerdings weiß man speziell in Australien auch aus Erfahrung: Ein angeschlagener Djokovic ist meist der gefährlichste. 2021 hatte er trotz eines 25-Millimeter-Risses in der Bauchmuskulatur gewonnen, in 2023 hatte er es mit Oberschenkelproblemen zu tun - und siegte dennoch am Ende ungefährdet.

Wann spielt Novak Djokovic?

Djokovic bestreitet sein Auftaktmatch bei den Australian Open 2024 bereits am Sonntag ab 9 Uhr MEZ. Es ist das erste Match der Night Session. Überhaupt beginnen die Australian Open in diesem Jahr erstmals bereits am Sonntag.

Wen haben die Qualifikanten gezogen?

Auch die restlichen Qualifikanten sind nach dem Ende der finalen Qualirunde bekannt. Unter anderem trifft dabei Daniil Medvedev auf den Franzosen Terence Atmane.

Zum Einzel-Draw der Australian Open